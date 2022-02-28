С 1 марта подорожают автомобили «АвтоВАЗа»

По данным портала «Лада.Онлайн», российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» сообщил своим дилерским центрам информацию об изменении цен с 1 марта 2022 года.

Так, модель Lada Xray подорожает на 40 тыс. рублей, Лада Веста — на 50 тыс. рублей, самая доступная модель автобренда Лада Гранта поднимется в цене на 34 тыс. рублей. Больше всего подорожает универсал Lada Largus, который продается с 1 марта на 60 тыс. дороже.

По данным портала, вероятно, цены были пересмотрены в связи с повышением курса доллара.

11 февраля «АвтоВАЗ» объявил, что не собирается выпускать новое поколение моделей Lada Granta, а на его замену выйдет совершенно новое семейство автомобилей B-класса с собственным названием.