Ребенок чудом выжил, упав с 18 этажа в Новосибирске

ЧП произошло в Ленинском районе Новосибирска накануне, 12 ноября. Родители во время трагедии находились дома. Мама в одной из комнат занималась со старшим ребенком, а младшего сына укладывал спать отец.

― Спустя какое-то время женщина решила проверить, как дела у мужа. Зашла в комнату и увидела, что супруг крепко спит на диване, а малыша рядом нет. Окно было открыто. Мальчик лежал на улице на газоне и был жив. Сколько времени он там провел неизвестно, ― рассказал Infopro54 источник в правоохранительных органах региона.

При каких обстоятельствах малыш упал вниз с 18 этажа сейчас выясняют следователи.

― Следственными органами СК России по Новосибирской области проводится доследственная проверка по факту падения из окна малолетнего ребенка в областном центре, ― сообщили в СК по Новосибирской области.

Пострадавший ребенок находится в детской больнице. Его состояние стабильное, угрозы для жизни нет. Медики считают произошедшее настоящим чудом.

В Новосибирской области это не единственный случай, когда дети, оставленные без должного контроля со стороны взрослых, падают из открытых окон. Следственное управление СКР по Новосибирской области в очередной раз призывает родителей не оставлять своих детей без присмотра, не держать окна открытыми, а во избежание несчастных случаев использовать блокираторы и другие технические устройства, которые не позволят ребенку самостоятельно открыть окно.