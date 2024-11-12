«Россети» проведут масштабные учения под Новосибирском.

С 12 по 22 ноября «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») проводят масштабные учения в районе Кубовинского сельсовета.

– Всего в тренировке будут задействованы почти 60 человек и более 20 единиц техники, в том числе специальной – РИСЭ, автогидроподъемники, бурильно-крановые машины, экскаватор и мульчер, – говорится в сообщении организации.

Чтобы обеспечить безопасность персонала во время учений, которые будут максимально приближены к реальным условиям, компания планирует провести локальные отключения электроэнергии.

По заявлению энергетиков, все работы проходят в рабочее время, когда большинство местных жителей будут находиться вне дома и, вероятно, даже не заметят отсутствия света.

Подробную информацию о датах и времени отключений можно посмотреть на официальном сайте «Россети Новосибирск» в разделе «Работы с отключением электроэнергии».

Стоит отметить, что на данный момент в Новосибирске действует 51 плановое отключение электричества. В основном света нет у жителей левого берега.

Напомним, что не так давно 11 районов области остались без света из-за разбушевавшегося ветра. Тогда проблема была устранена оперативно.

Ранее редакция сообщала о том, что в ноябре жителей Кольцово просят не ходить в лес.