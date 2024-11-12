Завод им. Кузьмина купил имущество «Сибмоста» в Красноярском крае

Подведены итоги открытого аукциона по продаже имущества мостостроительной компании «Сибмост», расположенной в Красноярском крае. Победителем признано АО «Новосибирский металлургический завод им. Кузьмина». Информация об этом размещена на сайте раскрытия информации.

Согласно документации, на торги были выставлены объекты незавершенного строительства (конструкции, сооружения, здания), а также специализированная техника, электрооборудование, инструменты, комплектующие и др. оборудование. Цена покупки составила 289,6 млн рублей (при начальной стоимости лота в 289,1 млн рублей.

Комментировать покупку имущества «Сибмоста» на НМЗ отказались.

Напомним, дело о несостоятельности (банкротстве) акционерного общества «Сибмост» было возбуждено в июле 2016 года. В мае 2019-го в отношении компании была введена процедура наблюдения. В феврале 2020 года временный управляющий обратился в Арбитражный суд Новосибирской области с заявлением об утверждении мирового соглашения. Однако, «Сибмост» не предоставил суду доказательства того, что может исполнить условия мирового соглашения. В итоге, в утверждении мирового соглашения было отказано и в мае 2020 года АО «Сибмост» признано банкротом. Компания пыталась оспорить это решение, но безуспешно. Федеральное управление автодорог «Сибирь» (Сибуправтодор) через суд потребовало расторжения госконтракта с «Сибмостом» — «в связи с нарушениями условий госконтракта в части сроков выполнения работ».

С 2021 года имущество компании продается с торгов. Так, земельные участки и недвижимость «Сибмоста» за 105 млн рублей приобрело ООО «Сербор», ОАО «Хотьковский автомост» (Москва) приобрело транспортные средства за 54,2 млн рублей, а индивидуальный предприниматель предложил за имущественный комплекс банкрота в Кемеровской области 91,5 млн рублей. В августе 2024 года имущество на Станционной в Новосибирске перешло ООО «Ависта Модуль Инжиниринг» (цена покупки 633 млн рублей).

По данным Seldon Basis, АО «Новосибирский металлургический завод имени Кузьмина» образовано в 1999 году. Уставной капитал — 194,45 млн рублей. Предприятие специализируется на производстве стальных труб и фитингов. Владельцы предприятия в сервисе не указаны. В 2015 году на предприятии была введена процедура наблюдения, в декабре 2016 года завод заключил семилетнее мировое соглашение с кредиторами. Согласно финансовой отчетности за 2023 год, выручка компании составила 45 млрд рублей (в 2022 году — 22,4 млрд рублей), чистая прибыль — 6,4 млрд рублей (в 2022 году — 1 млрд рублей). В декабре 2023 года НМЗ зарегистрировал в Перми дочернюю компанию ООО «Пермский металлопрокатный завод».

Ранее редакция сообщала, что на торгах продана квартира экс-депутата парламента Новосибирской области Владислава Кошкина. Он был совладельцем компании «Сибмост».