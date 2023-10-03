Ребенок с табличкой: в чатах предупреждают о новых способах мошенничества

«Внимание!!! Девушки и Женщины: будучи одни, гуляя по городу, возвращаясь домой, с учебы, работы, да откуда угодно, если встретите по пути плачущего маленького ребенка, держащего в руках листочек бумаги с адресом, НЕ ОТВОДИТЕ ЕГО ТУДА!!! Отведите ребёнка в полицию… Это новый способ преступников заманивать жертву. Уже были подобные случаи. Предупредите родных и близких. Распространите, чтобы больше людей об этом узнало!» – говорится в тексте сообщения.

Многие пользователи настолько увлеклись пропагандой, что даже не поленились распечатать объявление и расклеить его в Плющихинском жилмассиве.

Что это за новая схема мошенничества? Мы поинтересовались в полиции.

― Впервые это видим. Никаких преступлений, где в качестве приманки использовался бы ребенок с табличкой в Новосибирске не было, ― прокомментировали в МВД региона.

Как оказалось, этот текст гуляет по интернету во всех городах России. Были даже случаи в соседнем с нами Казахстане. По факту данное сообщение ― фейк. Кто, зачем, и с какой целью тиражирует эту страшилку ― загадка.

В Сети говорят, что это копия аналогичного американского фейка, который был популярен два-три года назад. Теперь маленький ребенок с табличкой дошагал и до нашей страны. Поэтому, если вдруг, вы действительно, встретите на улице плачущего малыша, то не думайте, что это приманка преступников. Но в одном автор пугающего объявления прав: найденного ребенка все-таки стоит отвести в полицию.