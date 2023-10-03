С 1 октября началась декада пожилого человека в Новосибирске

В Новосибирске 1 октября стартовала Декада пожилого человека. В течение 10 дней пенсионерам организуют бесплатные мероприятия и предоставят ряд льгот.

Новосибирский зоопарк отменяет для пенсионеров плату за вход. Также бесплатно можно сходить на экскурсии, выставки, мастер-классы и музыкально-поэтические вечера. Бесплатным входом можно пользоваться с 25 сентября по 30 октября.

Также Новосибирская аптечная сеть предоставляет скидку в 100% при проведении определения остроты зрения и подбора очков для коррекции зрения.

А в кинозале «Синема» пожилым людям покажут известные советские фильмы «Однажды 20 лет спустя», «Судьба человека», «Мы жили по соседству», «Три тополя на Плющихе» и другие.

С более подробным списком можно ознакомится по ссылке.

Ранее редакция сообщала о том, что нотариусов обяжут фиксировать на видео сделки с недвижимостью владельцев старше 60 лет.