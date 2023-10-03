Более тысячи надписей с рекламой наркомагазинов убрано за этот год в Новосибирске

В этом году в Новосибирске смыто и закрашено больше тысячи надписей с координатами распространителей наркотиков. Наибольшее количество рекламы наркомагазинов было смыто в Дзержинском, Кировском, Калининском и Октябрьском районах города. Об этом сообщает мэрия Новосибирска в Телеграм.

— Чтобы нанести надпись, наркограффитчику требуется всего 10 секунд. Он распыляет краску из баллончика через трафарет, — сообщили в пресс-службе.

Власти районов не стоят на месте и совершенствуются в реагировании на информацию о появившейся надписи.

Также мэрия напоминает, что сообщить о подозрительной надписи можно через официальные информационные порталы (сайт администрации, группа в социальной сети), управляющую компанию, в районный отдел полиции, по телефону 051, а также по телефону доверия городской антинаркотической комиссии.

Ранее реакция сообщала о том, что сигареты за 3 млн рублей сожгли полицейские в Новосибирске.