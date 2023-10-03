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Более тысячи надписей с рекламой наркомагазинов убрано за этот год в Новосибирске

  • 03/10/2023, 14:54
Автор:
наркомагазины
Наибольшее количество такой рекламы было смыто в Дзержинском, Кировском, Калининском и Октябрьском районах города.

В этом году в Новосибирске смыто и закрашено больше тысячи надписей с координатами распространителей наркотиков. Наибольшее количество рекламы наркомагазинов было смыто в Дзержинском, Кировском, Калининском и Октябрьском районах города. Об этом сообщает мэрия Новосибирска в Телеграм.

— Чтобы нанести надпись, наркограффитчику требуется всего 10 секунд. Он распыляет краску из баллончика через трафарет, —  сообщили в пресс-службе.

Власти районов не стоят на месте и совершенствуются в реагировании на информацию о появившейся надписи.

Также мэрия напоминает, что сообщить о подозрительной надписи можно через официальные информационные порталы (сайт администрации, группа в социальной сети), управляющую компанию, в районный отдел полиции, по телефону 051, а также по телефону доверия городской антинаркотической комиссии.

Ранее реакция сообщала о том, что сигареты за 3 млн рублей сожгли полицейские в Новосибирске.

Фото со страницы мэрии Новосибирска в Телеграм

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Рубрики : Общество Право&Порядок

Регионы: Новосибирск

Теги : Наркомагазины в Новосибирске надписи


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