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В Алтайском крае в два раза вырос объем перевозки грузов на речном транспорте

  • 30/11/2022, 18:26
Автор:
речные грузоперевозки
В других регионах Обского бассейна задачи, поставленные по речным грузоперевозкам на 2022 год, не выполнены.

В этом году в рамках Обского бассейна (5 регионов Сибири: Алтай, Новосибирская, Томская области и Красноярский край) были перевезены около 5,3 млн тонн грузов при плане 6 млн тонн. Об этом на пресс-конференции сообщил и.о. руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей Павел Мешков. Для сравнения: в 2021 году в рамках Обского бассейна были перевезены 6,1 млн тонн грузов, план на 2023-й — 6,2 млн.

— Показатель ниже, чем планировали, и ниже, чем в прошлом году. С другой стороны, Алтайский край свою задачу перевыполнил: в прошлом году в регионе перевезены 600 тысяч тонн грузов в этом году — 1,2 млн тонн, — подчеркнул Павел Мешков. — В Алтайском крае участие в дноуглубительных работах принимает Минтранс региона на условиях софинансирования. Это дает эффект в виде увеличения грузопотока и использования речного транспорта.

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Что касается пассажиров, то в этом году по внутренним водным путям перевезены около 3 млн пассажиров. В основном дали прирост паромные переправы в Томской области и Телецкое озеро, а также речные пассажирские перевозки в Барнауле и Новосибирске.

При этом Мешков признал, что 2022 год для управления и речников был тяжелым:

— Уже 20 апреля нам пришлось ввести в строй всю дноуглубительную технику, которая есть на балансе учреждения, причем на полмесяца раньше, чем обычно. Это позволило при дефиците водности выдержать заданные габариты для навигации. Но потом все пошло не по сценарию. Мы ожидали осадки, но этого не произошло — и 17 июля уровни по постам были ниже проектных, пришлось вводить ограничения по осадке, чтобы владельцы водного транспорта могли осуществлять свою работу — грузоперевозки, хоть и с недогрузом.

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И.о. руководителя администрации Обского бассейна внутренних водных путей подчеркнул, что уже каждый второй год речники имеют не то, что хотелось бы по водности.

— Одними дноуглубительными работами эту ситуацию уже не выправить. В этом году на постах уровень был на метр ниже, чем положено. Это уже критические показатели — камень на дне не вскопаешь, — добавил он. — Здесь уже нужно проводить более серьезную и системную работу. Особенно сложным у нас является участок в 300 км от ГЭС до устья Томи, где владельцы судов испытывают сложности с перевозкой грузов. Мы проводим научно-исследовательские работы на этом участке, чтобы понять, что нужно сделать, чтобы продлить навигационный период. Пока сложно понять, как развивать водный транспорт с нашей сезонностью и при том, что в сезон мы можем обеспечить только 57% загрузку.

Кстати, в Красноярске ситуация с навигацией была не менее сложная, чем в Новосибирской области. Руководитель Енисейского БВУ Сергей Капустин заявил, что в регионе зарегистрировано аномальное обмеление Енисея, одновременно в двух водохранилищах был экстремально низкий приток воды.

— Из-за дефицита ресурсов мы работали в режиме экономии, в минимальных санитарных сбросах. В июне навигация была практически прекращена, и на участке от Красноярска до Стрелки изменена логистика: груз доставлялся на железнодорожном и автотранспорте. Пассажиров также пришлось возить автобусами из Красноярска и пересаживать на теплоходы. Ниже впадения Ангары были обеспечены навигационные уровни. В итоге мы обеспечили Северный завод на 100%. 25 октября мы на 10 дней увеличивали сбросные расходы, чтобы обеспечить возвращение флота, работавшего летом на Севере, в места постоянного отстоя, — говорит Капустин. — Сейчас водохранилище у нас недонаполнено на 6 м относительно среднегодовых значений.

Кстати, всю зиму Красноярское и Новосибирское водохранилище планируют работать на минимальных сбросах, чтобы гарантировать работу водозаборов и обеспечить обеспечение население питьевой водой. На навигацию 2023 года эксперты пока смотрят без большого оптимизма.

 

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Фото — архив редакции

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Рубрики : Власть Бизнес Транспорт

Регионы: Новосибирск

Теги : Речные грузоперевозки Навигация


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