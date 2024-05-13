Редкий гриб обнаружили под Новосибирском

В группе «Грибы и грибные места Новосибирск НСО. Форум 2024» была опубликована информация о редкой находке — грибе строчок. Грибник, обнаруживший этот гриб, поделился своим открытием во «ВКонтакте».

— Я нашёл этот вид гриба одну семейку, в смешанном берёзовом лесу и это большая редкость. Я остался очень доволен находкой, эмоции переполняли меня через край, — говорится в сообщении автора поста.

Поздравления в связи с такой находкой от различных грибников Новосибирской области посыпались как из рога изобилия.

— Поздравляю с необычной находкой! — Грибочки подрастают и это хорошо.

Ранее редакция сообщала о том, что грибники открыли тихую охоту на сморчков в Новосибирске.