Спрос на медсестер в Новосибирской области вырос на 34%

В 2024 году в Новосибирской области выросло число вакансий для медсестер и медбратьев. За три месяца в регионе открыто более тысячи вакансий для медсестер и медбратьев. Это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Таковы результаты исследования экспертов hh.ru. Отмечается, что в целом по России было открыто более 33 тысяч вакансий для младшего медперсонала (рост 30%).

Медиана зарплаты, которую готовы платить работодатели среднему медперсоналу, увеличилась в регионе на 13%. Теперь средняя зарплата медсестры составляет 45,1 тыс рублей. Однако, в целом по России она увеличилась до 46 тысяч рублей, что на 16% больше, чем годом ранее.

Исследование показало, что наиболее высокие зарплаты в этом году в России предлагались московским медсестрам и медбратьям (71 300 руб). Кроме того, в топе по уровню зарплат находятся Ямало-Ненецкий АО (71 000 руб.), а также Сахалинская область, Камчатский край, Магаданская область (по 70 000 руб. в каждой).

При этом, конкуренция за работу среди медсестер/медбратьев одна из самых низких на рынке труда.

— В целом по стране на одну вакансию приходится 2,2 резюме, а по Новосибирской области – лишь одно резюме на вакансию, при том, что нижней границей нормы спроса и предложения на рынке труда считается 4 резюме на вакансию, а более низкие значения говорят о дефиците кадров, — отмечают в hh.ru.

Напомним, для врачей и фельдшеров бригад скорой помощи в Новосибирской области с 2024 года введены специальные доплаты. Кроме того, регион входит в топ-10 в России по оказанию медицинских услуг.

Ранее редакция сообщала, что новосибирские студенты не готовы отрабатывать 5 лет после целевого обучения.