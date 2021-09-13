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Самозанятые потянулись к криптовалюте

  • 13/09/2021, 12:00
Автор:
Новости Новосибирской области
Контрагенты предлагают оплачивать их услуги биткоинами.

Сразу несколько самозанятых рассказали Infopro54 о том, что в этом году среди их партнеров-юрлиц растет популярность расчетов за оказанные услуги с помощью криптовалюты. Предприниматели предположили, что таким образом компании пытаются оптимизировать налоговую нагрузку. Не исключено, что через эти операции могут проходить крупные суммы.

— Мне компания, как самозанятому, перечисляет деньги за оказанную услугу, и я должен с этой суммы заплатить 6% налога. С криптовалютой иная ситуация: заказчик может перекинуть мне на криптокошелек любую сумму, и она не облагается налогами, — рассказывает Infopro54 один из опрошенных самозанятых. — Судя по моим наблюдениям, биткоинами рассчитываются не только со мной, но и с другими исполнителями, работающими на ауторсинге. Не исключаю, что те деньги, которые ранее лежали в сейфах, как «черный нал», сейчас большей частью перешли на криптобиржу. Под цифру трансформировалась и работа «обнальных контор».

По словам еще одного самозанятого, сейчас «продвинутый» бизнес довольно много операций проводит через криптобиржу, поэтому у него даже не возникает необходимости переводить биткоины в рубли. Контрагенты точно так же принимают цифровые деньги, рассчитываются ими. Это позволяет уводить «в тень» большие суммы, которые не облагаются налогами, но разрешают свободно совершать любые операции. При этом в реальной жизни и отчетности компания может демонстрировать минимальные показатели по финансовой деятельности.

— У меня открыт брокерский счет в одном из банков и криптокошелек на криптобирже, где я покупаю и продаю биткоины. Криптобиржа находится в Гонконге, я, как нерезидент, плачу там налоги и спокойно работаю. В России это законодательно никак не регулируется. Пока есть такая возможность оптимизировать налогообложение, — заявил собеседник редакции. — Главное в этой теме мне, как самозанятому, — не наглеть с суммами.

В ответ на запрос Infopro54, заместитель начальника Сибирского ГУ Банка России Павел Вернер отметил, что в соответствии с действующим законодательством принимать криптовалюту в счет оплаты товаров или услуг в России запрещено.

— У частных криптовалют нет гаранта, который своим авторитетом и юридическими полномочиями обеспечивает легитимность и надежность их создания и использования. Люди, которые инвестируют в криптовалюты, рискуют потерять свои деньги, в том числе из-за высокой волатильности их курса. Кроме того, операции с цифровыми валютами привлекают повышенное внимание Росфинмониторинга, так как часто криптовалюты используются для отмывания преступных доходов и обслуживания теневого оборота, — предупредил представитель регулятора.

В УФНС России по Новосибирской области корреспонденту Infopro54 напомнили, что 1 января 2021 года вступил в силу Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а ранее и в Гражданский кодекс РФ были внесены изменения, связанные с цифровой валютой. Теперь цифровая валюта признается имуществом, ее запрещается использовать как средство платежа, но совершать с ней сделки можно.

Физические лица обязаны декларировать доходы, полученные от продажи цифровой валюты. Для этого в срок — не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (календарным годом, в котором получен соответствующий доход) — необходимо представить в налоговый орган по месту жительства (лично или по почте, либо через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России), налоговую декларацию формы № 3-НДФЛ за соответствующий налоговый период. В декларации необходимо отразить доход, полученный от продажи цифровой валюты, уменьшить его в целях налогообложения на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с ее покупкой (даже если она приобретена больше года назад), и исчислить (по ставке 13%) сумму налога на доходы физических лиц (далее — НДФЛ), подлежащую уплате в соответствующий бюджет. Уплата НДФЛ производится по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

— В целях установления действенного контроля за оборотом цифровой валюты, Правительством РФ подготовлен проект Федерального закона № 1065710-7 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», предусматривающий обязанность для налогоплательщиков сообщать о получении права распоряжаться, в том числе через третьих лиц, цифровой валютой, представлять отчеты об операциях (гражданско-правовых сделках) с цифровой валютой и об остатках цифровой валюты, если за календарный год сумма поступлений или списаний цифровой валюты, превышает сумму, эквивалентную в денежном выражении 600 тысяч рублей, — говорится в письме, подписанном заместителем руководителя УФНС России по Новосибирской области Андреем Снегиревым. — Одновременно указанным законопроектом предусматривается ответственность за неправомерное непредставление в налоговый орган указанных сведений, а также за неуплату или неполную уплату сумм налога по операциям, расчеты по которым осуществлялись с использованием цифровой валюты.

Проект Федерального закона № 1065710-7 «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» принят Государственной Думой ФС РФ в первом чтении 17.02.2021. После соответствующей доработки с учетом поступивших поправок указанный законопроект будет внесен на рассмотрение Государственной Думы во втором чтении.

Фото: pixabay.com автор: Tumisu

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Рубрики : Экономика Бизнес Право&Порядок

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги :

самозанятые
налоги
криптовалюта
биткоин


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