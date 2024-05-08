Реестр злостных неплательщиков по алиментам создадут в России

Государственная дума приняла в третьем чтении закон о создании реестра должников по алиментам, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. Он станет частью банка данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.

В реестр будут внесены сведения о самом исполнительном производстве, а также дата принятия судебного акта о привлечении должника по алиментным обязательствам к административной или уголовной ответственности. Вносить такие данные в реестр будут в течение пяти дней со дня поступления сведений к приставам.

Отмечается, что должник в течение суток будет уведомлен о включении в реестр или исключении из него.

Реестр будет в открытом доступе. Чтобы информация о должнике из него пропала, нужно будет полностью погасить долг.

По данным ФССП по Новосибирской области, в 2023 году в Новосибирской области взыскали порядка 1 миллиарда рублей задолженности по алиментам. За три последних года в регионе взысканная сумма задолженности по алиментам выросла на 31%.

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