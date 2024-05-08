Резко выросло количество пожаров в общежитиях в Новосибирске

В два раза выросло количество пожаров в общежитиях Новосибирска. Так, в прошлом году к началу мая произошло три пожара, а в этом году насчитали порядка шести таких пожаров.
— Чаще всего они происходят из-за халатности жильцов. Нередко гибнут они сами, их близкие и соседи по комнатам, — говорится в сообщении мэрии.
По словам специалистов, причинами подавляющего большинства возгораний в общежитиях является неосторожность при курении.
Далеко не всегда жильцы могут справиться даже с небольшим пожаром при наличии огнетушителей.
— Если в вашей комнате ветхая электропроводка, повреждены розетки, не ждите пожара, пригласите электрика. Уходя из комнаты, не забудьте выключить телевизор, радио, лампы освещения из розетки, не полагайтесь на «режим ожидания, — напомнил эксперт из мэрии.
Ранее редакция сообщал о том, что в Куйбышевском районе под Новосибирском горит свалка.
Источник фото: МЧС по Новосибирской области / Автор — пресс-служба
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