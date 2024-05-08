Резко выросло количество пожаров в общежитиях в Новосибирске

В два раза выросло количество пожаров в общежитиях Новосибирска. Так, в прошлом году к началу мая произошло три пожара, а в этом году насчитали порядка шести таких пожаров.

— Чаще всего они происходят из-за халатности жильцов. Нередко гибнут они сами, их близкие и соседи по комнатам, — говорится в сообщении мэрии.

По словам специалистов, причинами подавляющего большинства возгораний в общежитиях является неосторожность при курении.

Далеко не всегда жильцы могут справиться даже с небольшим пожаром при наличии огнетушителей.

— Если в вашей комнате ветхая электропроводка, повреждены розетки, не ждите пожара, пригласите электрика. Уходя из комнаты, не забудьте выключить телевизор, радио, лампы освещения из розетки, не полагайтесь на «режим ожидания, — напомнил эксперт из мэрии.

Ранее редакция сообщал о том, что в Куйбышевском районе под Новосибирском горит свалка.