Новосибирск на третьем месте в России по динамике открытия караоке-баров

В Новосибирске на 100 тысяч человек населения города приходится три караоке-бара. За 5 лет их количество выросло на 59%, констатировали эксперты 2ГИС. По динамике прироста заведений этой категории Новосибирск входит в топ-3 самых музыкальных городов-миллионников России. На первом месте Самара – количество караоке-баров на 100 тысяч населения выросло за 5 лет в два раза, на втором Красноярск: рост на 82%.

Всего по данным на май 2021 года в Новосибирске работает 51 караоке-бар. Для сравнения, в Омске – 23, в Красноярске – 20.

По данным 2ГИС, за первые четыре месяца 2024 года пользователи геосервиса искали караоке-бары на 24% чаще, чем за аналогичный период 2023 года.

Ранее редакция рассказывала о том, что в караоке-бар Новосибирска приезжал Григорий Лепс.