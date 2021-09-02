«Сибантрацит» приобрел машину для строительства, ремонта и содержания железнодорожных путей

Выправочно-подбивочно-рихтовочная машина (ВПРС-03) производства «Кировского машзавода 1 мая» поступила на АО «Сибирский Антрацит». Это современный автоматизированный комплекс, предназначенный для строительства, текущего содержания и ремонта магистральных и станционных путей, а также стрелочных переводов. ВПРС-03 способна выправлять, рихтовать и подбивать пути одновременно или независимо друг от друга. Она оснащена мощным бортовым компьютером, который анализирует состояние пути, находит просадки, сдвижки, перекосы железнодорожных путей, а затем машина устраняет их за счет подбивки шпал и рихтовки пути.

Использование данного оборудования напрямую способствует целям увеличения объемов отгрузки готовой продукции. Введение в эксплуатацию комплекса ВПРС-03 ускорит выполнение работ по текущему содержанию путей, обеспечит безопасность движения и позволит избежать срывов погрузки и транспортировки угля из-за их неисправности.

Производительность путевой машины при выправке пути –1200 шпал в час, а также 1,2 стрелочных перевода в час. ВПРС-03 позволяет добиться высокого качества работ – точность выправки ж/д путей не превышает 2 мм. В памяти ее бортового компьютера сохраняется информация о состоянии конкретных участков ж/д пути, что позволит анализировать процессы их эксплуатации.

Работа ВПРС-03 позволит «Сибантрациту» ежегодно экономить свыше 25 млн руб. только за счет отказа от услуг специализированных подрядчиков. Срок окупаемости машины составляет 2-3 года, рассказывает руководитель направления железнодорожной инфраструктуры УК «Сибантрацит» Владимир Сгибнев.

Развернутая длина железнодорожных путей, которыми располагают предприятия Группы «Сибантрацит», растет. В ближайшие годы с учетом строящейся станции Колыванская, она достигнет 100 км только в Новосибирской области.

«Их текущим содержанием занимаются путейские бригады. Они следят за тем, чтобы на путях не было ни просадок, ни перекосов. Однако ручная подбивка пути – это трудоемкий, физически тяжелый и низкопроизводительный труд. К примеру, если для выправки 100 метров ж/д пути бригада из пяти человек будет трудиться два рабочих дня, то ВПРС-03 выполнит эту работу за 10 минут. Выправка стрелочного перевода занимает один рабочий день бригады путейцев или один час работы ВПРС-03», – рассказывает Владимир Сгибнев.

Пусконаладочные работы по вводу ВПРС-03 в эксплуатацию завершатся в первой декаде сентября, путевой комплекс сразу выйдет на работу. Ему, в частности, предстоит выправить пути на действующих ж/д станциях «Сибирского Антрацита» и «Разреза Восточного» (Новосибирская область). В дальнейшем путевой комплекс будет использоваться также входящим в «Сибантрацит» «Разрезом Кийзасским» (Кемеровская область).