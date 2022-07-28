Регион получит 913 млн рублей на реконструкцию тепловых сетей в Новосибирске

— Одобрена заявка Новосибирской области на финансирование проекта «Реконструкция тепловых сетей с целью снижения аварийности» на территории города Новосибирска Новосибирской области» за счет средств Фонда национального благосостояния. Выделено 913 млн рублей в 2022-2023 годах. Согласно одобренному проекту, планируется реконструкция тепловой сети и выполнение ряда мероприятий по повышению эффективности работы системы теплоснабжения на четырех улицах, — сообщил Первый заместитель председателя Госдумы, депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

Как пояснил министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов, в рамках реализации проекта планируется реконструкция старых тепловых сетей в Новосибирске с целью снижения аварийности общей протяженностью 4,2 км.