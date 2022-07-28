У Ильи Полякова и Игоря Белокобыльского разошлись бизнес-интересы

Игорь Белокобыльский стал единственным владельцем ГК «Стрижи». Он выкупил долю Ильи Полякова.

— Здесь нет никакой конспирологии. Просто пришла пора обособить бизнесы, и мы это сделали, — пояснил редакции Infopro54 Белокобыльский.

По его словам, сейчас он сосредоточится на строительстве высокоопционального жилья.

— Высокоопциональное жилье требует гораздо больше внимания, чем прочие форматы. Первым примером я бы назвал жилой комплекс «Нормандия-Неман». В перспективе все комплексы, которые будут строиться ГК «Стрижи», станут более опциональны, — комментирует собеседник редакции. — Выбор стратегии обусловлен тем, что сейчас таргетированность спроса даже в недвижимости настолько высока, что невозможно сформулировать единый набор опций для покупателя. Каждая целевая группа и страта нуждается в определенном наборе опций и решений. Будем угадывать и предлагать каждой социальной страте комплекс с теми опциями, которые, на наш взгляд, будут ей интересны.

Илья Поляков намерен сделать акцент на массовом строительстве. В частности, уже несколько лет Поляков в статусе депутата регионального парламента лоббирует тему комплексного развития территорий. Недавно его команда завершила разработку мастер-плана микрорайона «Клюквенный».

— Это комплексная площадка — и развиваться она должна комплексно. Был разработан мастер-план, который позволит развивать площадку поквартально, — комментирует чиновник. — В итоге принято решение заключать договоры с сетевыми ресурсоснабжающими организациями на техприсоединение, и они будут строить свои сети в установленные сроки.

Напомним, на создание инфраструктуры в поселке Клюквенный выделены федеральные средства. Площадка занимает 186 га. Здесь предполагается строительство 1 млн кв. м жилья. В середине июля на заседании комитета по строительству и ЖКХ исполняющий обязанности министра строительства Алексей Колмаков отмечал, что с учетом дорог, ливневок и т.д. на инфраструктуру площадки необходимы около 6,8 млрд.

Сам Поляков пока не решил, будет ли участвовать в застройке площадки поселка Клюквенный. По его словам, это будет зависеть от условий, на которых правительство Новосибирской области станет продавать землю в Клюквенном, а также от текущей конъюнктуры рынка.

— В отношении Клюквенного, как уже сказано выше, конкретных планов нет. Помимо жилья, там предстоит строить с нуля инженерную, транспортную, социальную инфраструктуру, но кто будет этим заниматься, на каких условиях — пока непонятно, — добавил собеседник редакции. — Вне контекста Клюквенного в моих планах несколько проектов, связанных с жилищным строительством, чуть позже можно будет говорить о них подробней.

Он не исключил, что будет заниматься разработкой мастер-планов и для других площадок КРТ.

— Это одно из направлений нашей деятельности, и речь не только о КРТ. Мы сформировали уникальную команду, способную детально прорабатывать мастер-планирование территорий. Сейчас ведем переговоры о сотрудничестве с несколькими крупными застройщиками. Также обсуждаем продолжение взаимодействия с правительством Новосибирской области, —поясняет Поляков. — Мастер-план Клюквенного мы передаем правительству в дар. Когда дело дойдет до мастер-планирования Военного городка в Октябрьском районе и других крупных площадок, возможно, поборемся за эти подряды на тендерах.

Кроме того, Илья Поляков продолжит заниматься строительством коммерческих и социально-значимых объектов: ледовый дворец спорта рядом с ЖК «Онега», бассейн в «Стрижах».

— Сейчас я структурирую группу компаний, занимающихся разными направлениями. Общий бренд представим тогда, когда придет время полномасштабно презентовать наши проекты, — пояснил собеседник редакции.

При этом Игорь Белокобыльский отметил, что ГК «Стрижи» продолжит работать с депутатами, которые избраны по округам их присутствия. В том числе с теми, которые входят в «Лигу эффективности». Напомним, депутаты избирались в горсовет при поддержке ГК «Стрижи». Поляков является депутатом Заксобрания.

— Там, где интересы бизнеса и политическую деятельность можно совмещать, мы продолжим сотрудничество, — добавил он.

Илья Поляков также подтвердил, что сотрудничество продолжится.

— Сегодня большинство проектов ГК «Стрижи» реализуется на территории Заельцовского района, где работает наше депутатское объединение «Лига эффективности». Уверен, что здесь мы реализуем еще немало совместных социальных инициатив, — отметил он

ГК «Стрижи» основана в 2012 году. За 10 лет работы компании в эксплуатацию введены 70 кирпичных жилых домов, построенных с умом и сданных в срок и раньше срока. Объем ввода в эксплуатацию всех объектов составляет более 500 000 кв. м, говорится на сайте компании. В 2016 году из состава собственников ГК вышел Вячеслав Илюхин.

Напомним, ранее редакция писала об импичменте мэру Новосибирска, который поддержал Илья Поляков.