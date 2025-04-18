Региональная ярмарка вакансий стартовала в Новосибирской области

В Новосибирской области 18 апреля был дан старт региональному этапу общероссийской ярмарки вакансий под названием «Работа России. Время возможностей». Ожидается, что около 6 тысяч жителей региона посетят площадки ярмарки.

— В текущем году ярмарка проводится в третий раз, а с 2025 года общероссийская ярмарка трудоустройства станет частью национального проекта «Кадры». Ярмарка, подобно масштабной акции, охватывает все муниципальные образования Новосибирской области, что позволяет соискателям ознакомиться с актуальными предложениями работодателей непосредственно в месте проживания, а предприятиям – найти сотрудников и сформировать резерв, оценив потенциал кандидатов. Основной площадкой регионального этапа ярмарки стала «Глобус, — сообщил замминистра труда и соцразвития Новосибирской области Владимир Машанов.

На площадках «Академпарк», «Я в деле», центре «Мой бизнес» эксперты расскажут о программах поддержки предпринимательства, стартапах и грантах. Пройдут мастер-классы по составлению резюме с использованием ИИ, деловые игры и презентации работодателей. Подробности о локациях доступны на сайте мероприятия. Участникам СВО будет предоставлено индивидуальное сопровождение, общение с работодателями и персональные предложения по трудоустройству.

Более 250 работодателей представили свыше 3,5 тысяч вакансий для жителей региона. По данным министерства труда и соцразвития, ожидается участие около 6 тысяч человек. В 2024 году в ярмарке участвовали около 16 тысяч человек и более 700 работодателей. По итогам двух этапов около 3 тысяч жителей региона нашли работу. Федеральный этап ярмарки запланирован на 27 июня.

Напомним, ярмарка «Работа России. Время возможностей» проводится с 2023 года по инициативе Президента РФ. Организаторами выступают Минтруд России и региональные службы занятости при участии РСПП, Минпромторга, Минпросвещения, Минобрнауки и Роструда.