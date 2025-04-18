Продажи апартаментов в Новосибирске достигли рекордных 2,15 млрд рублей

В марте 2025 года в Новосибирске продажи апартаментов побили все рекорды. За месяц было продано 115 юнитов по договорам долевого участия (ДДУ) на сумму 2,15 млрд рублей. Ранее рекордные продажи пришлись на август 2024 года, когда реализовали 173 юнита на общую сумму 1,37 млрд рублей. Такие данные опубликовало бизнес-сообщество девелоперов One Company на основании собственных исследований, статистики наш.дом.рф, Росреестра, ЦБ РФ и Новосибирскстата.

Больше всего сделок заключено на объектах «Инские холмы», АЭРОН, GAGARIN CITY, FREEDOM City и Land Lord.

Коммерческий директор бизнес-комьюнити One Company Вячеслав Мельников считает такой скачок в продажах апартаментов предсказуемым.

— Проекты привлекают крупных инвесторов, что вполне закономерно. Это ещё раз подчёркивает: Новосибирск остро нуждается в больших качественных коммерческих площадях, — говорит эксперт.

По его словам, инвесторы всё чаще вкладываются в более дорогостоящие проекты. Средняя цена апартаментов с момента достижения последнего рекорда выросла с 8 до 13 миллионов рублей — рост составил 63%.

— Даже с учётом текущих ипотечных ставок такая динамика делает инвестиции более чем оправданными, — уверен Мельников.

Напомним, в 2024 году в Новосибирске было продано апартаментов на общую сумму 10,6 млрд рублей. Это на 32,5% больше, чем в 2023 году. Средняя стоимость квадратного метра в 2024 году составила 198 тыс. рублей, что на 18% больше, чем в 2023 году.

Ранее редакция сообщала, что застройщикам Новосибирска придется три года искать покупателей на новостройки. Средняя цена квадратного метра на первичном рынке города замерла на уровне 160,7 тысяч рублей.