Стать участником программы клиентской лояльности Банка «Левобережный» стало проще

Программа лояльности для корпоративных клиентов – это уникальный проект Банка «Левобережный», развивающийся с 2011 года. Участники программы получают возможность накапливать баллы и обменивать их на приятные бонусы – продукты банка, сертификаты партнеров и брендированные элементы стиля.

С момента вступления в программу за оформленные в банке продукты и совершенные операции вам начисляются баллы, которые учитываются накопительным итогом. В рамках программы клиент получает статус, соответствующий показателям бизнеса – «Классик», «Премиум» или «Элит». Чем больше объемы бизнеса в Банке «Левобережный», тем больше накапливается баллов и тем больше бонусов можно получить.

Банк дарит баллы при подключении к программе «Любимый клиент» и на день рождения вашей компании. Также возвращается 6-12% от суммы оплаты при подключении бизнес-пакета РКО на срок от 6 месяцев.

В программе клиентской лояльности уже более 5800 участников и около 200 партнеров. Чтобы стать участником и начать зарабатывать баллы:

Откройте расчетный счет в Банке «Левобережный». Подключите сервис «ОНЛАЙН-офис». Заполните заявку на сайте или в ОНЛАЙН-офисе.

Получить консультацию можно по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).