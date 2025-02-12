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Регионам рекомендовали наращивать масштабы строительства ИЖС

  • 12/02/2025, 09:00
Автор: Оксана Мочалова
Регионам рекомендовали наращивать масштабы строительства ИЖС
Многоквартирное жилищное строительство противоречит решению задачи демографической политики страны

Объёмы ввода жилья в регионах напрямую связаны с ипотечным жилищным кредитованием и его сокращение привело к снижению строительства многоквартирных домов. Об этом во время расширенного заседания правления Российского союза строителей (РСС), прошедшего в рамках строительной недели, сообщил президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Анвар Шамузафаров.

По его словам, несмотря на стагнацию доходов населения и снижение объемов государственного финансирования, на протяжении последних двух лет среднегодовой объем ввода жилья в России составил более 107 млн кв. метров. Однако существенную роль в этом сыграло развитие ИЖС.

— В многоквартирных жилых домах, объемы ввода которых стали падать, средний размер квартиры по стране составляет 50,7 кв. метров. Это меньше двухкомнатной квартиры — полуторакомнатная квартира. Спрашивается, а зачем нам тогда такое многоквартирное жилищное строительство, если оно противоречит решению задачи демографической политики страны, а именно мы противодействуем тому, чтобы семьи рожали детей? — говорит Анвар Шамузафаров.

Он добавил, что средний размер индивидуального дома превышает 135 кв. метров, что становится более привлекательным для семей. К тому квадратный метр в новостройке в несколько раз дороже, чем в доме. Эксперт отметил, что для стимулирования развития индивидуального жилищного строительства необходимо внести изменения в градостроительный кодекс.

— Нам нужны поправки в градостроительный кодекс. Сейчас он полностью «заточен» на то, чтобы строить многоквартирные дома. Требования к индивидуальному жилищному строительству град-кодексом очень сильно ограничиваются, поскольку земельные участки выделяют только муниципальные образования. И субъект федерации по закону (по градостроительному кодексу) вмешаться в этот процесс не может. Поэтому мы считаем, что там, где два муниципальных образования не могут между собой договориться, обязательно должно быть участие субъекта федерации, — подчеркнул президент НОПРИЗ.

Регионам рекомендовали наращивать масштабы строительства ИЖС

Источник: презентация НОПРИЗ

В Новосибирской области доля ИЖС в общем объеме сданных новостроек в Новосибирской области из года в год увеличивается. По данным регионального Минстроя, в 2024 году из 2 630 тысяч квадратных метров общей площади жилых помещений, на ИЖС приходится более 40% (996 тысяч кв. метров).

В то же время в сегменте строительства многоквартирных домов прогнозируется спад. По прогнозам независимого аналитика по недвижимости Новосибирска Сергея Николаева, в 2025 году снижение ввода по МКД в регионе может достигнуть 10%, а вывод новых проектов на рынок может сократиться на 25%. Эксперт подчеркивает, что на рынок влияют три фактора: затоваренность рынка, низкий спрос на новостройки и высокая ключевая ставка.

Он констатирует, что в 2021 году число кредитов на новостройки превышало ИЖС в 25 раз, в 2022 году — в 15 раз, а в первом полугодии 2024 года — в 2 раза. Николаев добавляет, что за последние пять лет рост ипотечных платежей в Новосибирске в 3 раза обогнал рост арендных ставок. Это делает ипотеку экономически бессмысленной, уверен эксперт.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирской области выявлены новые участки для жилищного строительства. Список пополнили земли Тогучинского района.

Источник фото: freepik.com, автор- freepik

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : Строительная неделя в Новосибирске ИЖС


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