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«Я за тобой слежу»: новосибирцы массово устанавливают камеры видеонаблюдения в квартирах и домах

  • 11/02/2025, 19:00

«Я за тобой слежу»: новосибирцы массово устанавливают камеры видеонаблюдения в квартирах и домах
Горожане дистанционно наблюдают за детьми, животными и за соседями

В Новосибирске растет спрос на облачное видеонаблюдение. На данный момент только «Ростелеком» смонтировал в квартирах и домах горожан пятнадцать тысяч камер, которые фиксируют каждый момент жизни людей, сообщили корреспонденту Infopro54 в компании. При этом более двух тысяч устройств жители мегаполиса установили буквально за восемь месяцев прошлого года. Монтажем домашнего видеонаблюдения занимаются ООО «Сибирские сети», ООО «Новотелеком» и т.д. По данным 2ГИС, услуги по установке видеокамер в Новосибирске предлагают более 400 компаний.

Спрос на камеры внутреннего наблюдения растет не только в столице Сибири, но и во всей России. Люди стали гораздо чаще следить друг за другом. Так, SHOT ПРОВЕРКИ утверждает, что востребованность систем видеонаблюдения для дома за прошлый год выросла в два раза по сравнению с 2023 годом. Намного чаще люди устанавливают камеры в квартирах. Только на «видеоняни» спрос за год подскочил на 20%. И используют такой девайс не только для наблюдения за детьми, но и за своими питомцами.

Но больше всего людей интересует наблюдение за соседями. За год спрос на уличные камеры вырос в 2,8 раза, так что теперь через большинство входных групп даже мышь незамеченной не проскачет.

Клинический психолог компании ООО «Новое качество» Ирина Григорьева связывает такое поведение горожан, в первую очередь, с повышением общего уровня тревожности.

— Потребность контроля возрастает на фоне ощущения небезопасности окружающей среды. Сейчас крайне повышена общая тревожность социума и, поддавшись этому чувству, люди начинают испытывать повышенную тревогу за детей и близких, а также за свое имущество. Дополнительным фактором служит непредсказуемость поведения соседей и окружения. А еще современные люди стали понимать, что вся надежда на обеспечение безопасности лежит исключительно на них самих и стараются сделать все возможное, чтобы себя защитить, — уверена эксперт.

Напомним, в Новосибирской области идет работа по расширению мощностей системы видеонаблюдения и видеоаналитики аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Как отмечал министр цифрового развития региона Сергей Цукарь, к концу 2024 года в систему планировалось включить 3 000 камер.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские компании ищут программы по снижению стресса у сотрудников. Спрос на психологов в регионе вырос в десять раз.

Фото Infopro54, автор: Маргарита Романова.

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Рубрики : Общество Бизнес Технологии

Регионы: Новосибирск

Теги : город


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