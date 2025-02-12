Из Новосибирска в Узбекистан запустят новые авиарейсы

Представители Новосибирской области и Республики Узбекистан договорились расширить сотрудничество в сфере туризма. В частности, планируется увеличить количество авиарейсов между Ташкентом и Новосибирском.

— В настоящий момент между странами осуществляют перелеты авиакомпании Uzbekistan — Airways и S7, турпоток увеличивается в весенний и летний период, поэтому прорабатывается вопрос запуска новых авиарейсов. Это вопрос времени, технического урегулирования. Мы надеемся, что подготовительный период завершится в ближайшее время, — отметил генеральный консул Республики Узбекистан в Новосибирске Аслам Акбаров.

По его словам, перспективным направлением развития являются гастротуризм и экотуризм. Заместитель министра экономического развития Новосибирской области Анна Винникова к точкам роста также отнесла медицинский туризм, туры выходного дня и деловой туризм.

— Сейчас мы намерены сосредоточиться на развитии экотуризма и включении маргрута «Путешествие в науку» в перечень Национальных маршрутов России», — добавила Винникова.

Представители туротрасли отметили, что гостей из Узбекистана в регионе могут заинтересовать традиционные зимние забавы: катание на ледяных горках, на лошадях и хаски, а также посещение природных мест.

По данным Минэкономразвития, по итогам 2024 года Новосибирская область заняла 10 место в Национальном туристическом рейтинге. Регион посетили более 3 млн гостей.

Напомним, в 2023 году Узбекистан посетили 700 тысяч российских туристов, в I полугодии 2024 — уже порядка 400 тысяч. Первый заместитель председателя Комитета по туризму Республики Узбекистан Джамшид Абдусаламов летом 2024 года отмечал, что к концу года турпоток из РФ в республику составит 1 млн человек. Летом между Узбекистаном и Россией еженедельно выполняется 298 авиарейсов, из Новосибирска в Ташкент и Фергану — 6 раз в неделю. Это перелеты также востребованы, как стыковочные рейсы в города Юго-Восточной Азии, Европы и Америки.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область хочет наладить прямые поставки фруктов из Узбекистана.