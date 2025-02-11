В Новосибирской области выявлены новые участки для жилищного строительства

На публичной кадастровой карте региона появились два новых земельных участка общей площадью 16,9705 га. в рабочем поселке Горный на улицах Юбилейная и Поселковая, а также три территории в городе Тогучин, две из которых расположены на ул. Бригадная общей площадью около 3000 кв. м. каждая и одна — на ул. Целинная (2000 кв. м.). Они вошли в банк земель для жилищного строительства, пояснили в Управлении Росреестра Новосибирской области.

— Общее количество выявленных в области свободных для жилищного строительства участков и территорий сегодня составляет 474, их общая площадь — 2 727,5771 га, — рассказала заместитель руководителя ведомства Наталья Ивчатова.

За три года работы сервиса «Земля для стройки» из ранее выявленных земельных участков в оборот вовлечен 51 земельный участок для индивидуального жилищного строительства общей площадью 4,3544 га и 61 земельный участок — для строительства многоквартирных домов общей площадью 278,9877 га.

Напомним, по данным Минстроя, в последние годы в Новосибирской области увеличивается доля ИЖС в общем объеме сданных новостроек. По итогам 2024 года в регионе сданы 2,6 млн кв. м жилья, из них 996 тысяч — ИЖС. Министр строительства Дмитрий Богомолов сообщал, что в ближайшие годы ожидается ввод в эксплуатацию по 1-1,05 млн кв. м ИЖС.

— У нас сейчас много обращений по переводу земли для строительства ИЖС. Мы видим, как активно появляются в области новые коттеджные поселки, — говорил он.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области было выявлено 435 земельных участков под жилищное строительство.