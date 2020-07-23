Восточный выезд из города станет шестиполосным

Первый этап реконструкции Гусинобродского шоссе находится в завершающей стадии – подрядчик намерен сдать объект в эксплуатацию к 1 сентября, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

— Гусинобродское шоссе – это восточный выезд из города, в направлении Тогучина, Кузбасса, поэтому мы придаём большое значение реконструкции этого объекта. Трафик здесь очень высокий, особенно в выходные, когда люди едут на отдых, а потом возвращаются обратно в город, — отметил мэр Анатолий Локоть.

По словам главы города, в первой декаде августа на участке будет уложен верхний слой асфальта, а затем, до 1 сентября будет идти обустройство тротуаров и благоустройство прилегающей территории.

В мэрии напомнили, что первый этап реконструкции Гусинобродского шоссе (участок дороги протяжённостью 1 км 75 м от ул. Коминтерна до здания по адресу: ул. Дегтярева, 23) рассчитан на два года. Проект предусматривает расширение проезжей части с 4 до 6 полос, установку ограждения по оси проезжей части, обустройство тротуаров и благоустройство. В 2019 году здесь была проведена большая работа по выносу коммуникаций – водопровода, канализации, сетей связи, газоснабжения и электросетей. Обустроена ливневая канализация, установлено освещение, подготовлена площадка для расширения проезжей части. В этом году на участке выполнены работы по устройству дорожной одежды, уложены два нижних слоя асфальтобетона, идёт укладка верхнего слоя покрытия, обустраиваются тротуары и газоны.

Отмечается, что в 2021 году начнется второй этап реконструкции ГБШ. Будет отремонтирован участок протяженностью около трёх километров – от дома № 23 на ул. Дегтярёва до городской черты. Уже проведены конкурсные процедуры и выбран подрядчик. Второй этап также рассчитан на два года.

Всего в Новосибирске по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в этом году работы ведутся на 41 объекте, 11 из них – консолидированные, где задействованы федеральные, областные и муниципальные средства. Часть из них перешли с прошлого года – это Гусинобродское шоссе, улицы 2-я Станционная и Кедровая, на них идёт реконструкция.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии города Новосибирска