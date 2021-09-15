Региону нужны более 250 млн рублей на ликвидацию скотомогильников

Только по официальным данным, на сегодняшний день на территории Новосибирской области обнаружены более 800 скотомогильников. Об этом сообщил в своем докладе на заседании аграрного комитета регионального парламента начальник областного управления ветеринарии Олег Рожков.

— Действовавшие до 2021 года федеральные правила по сбору и утилизации биологических отходов позволяли их утилизировать в скотомогильниках и ямах, — сообщил Рожков. — Вступившие в силу с 1 января новые правила также допускают такую утилизацию, но с исполнением целого ряда правил, требующих значительных затрат и времени на проведение лабораторных исследований до утилизации. Допускается использовать скотомогильники не чаще, чем раз в два года с момента последнего захоронения.

Что касается ликвидации уже выявленных скотомогильников, то, по самым скромным подсчетам специалистов управления, на это потребуются не менее 250 млн рублей в рамках специальной пятилетней программы. При этом привлечение частных средств на эти цели не рассматривается. Даже несмотря на то, что инвесторы и застройщики, обнаружившие на своих участках незаконные захоронения животных, готовы посодействовать финансово в их ликвидации.

— К нам обращаются предприниматели, которые готовы за счет собственных средств ликвидировать скотомогильник, так как он не дает им права проводить многие работы: вокруг захоронения тысяча метров — санитарно-защитная зона, — говорит Рожков. — Мы получили ответ областного Минюста по этому вопросу, что не можем для ликвидации скотомогильников использовать средства юридических лиц, предпринимателей или граждан.

Представители Минюста прокомментировать ситуацию на комитете оказались не готовы.

— С нами этот вопрос не обсуждался, поэтому я пока не могу прокомментировать. Видимо, ситуация требует дополнительной проработки, — заявил представитель Минюста.

В итоге комитет рекомендовал областному управлению ветеринарии с использованием всех возможных ресурсов максимально активизировать работу по выявлению и ликвидации расположенных на территории региона скотомогильников.

По информации управления ветеринарии Новосибирской области, на территории региона ежегодно образуются около 29 тысяч тонн биологических отходов. Из них более 90% утилизируются на специализированных предприятиях. Для этих целей в области действует одно специализированное предприятие по утилизации биологических отходов, шесть предприятий утилизируют отходы посредством сжигания в специализированных печах. Налажена утилизация и сжигание на птицефабриках, мясокомбинатах и в ряде сельхозпредприятий, 54 хозяйства имеют крематоры. В то же время около 2,5 тысячи тонн биологических отходов утилизируются в ямах и скотомогильниках. 14 июля 2020 года комиссией Правительства РФ принято решение: прекратить строительство и пуск в эксплуатацию скотомогильников, произвести на территории РФ ликвидацию уже имеющихся, в первую очередь бесхозных, и обеспечить утилизацию трупов павших животных путем сжигания. В Новосибирской области проведено обследование территорий всех районов для выявления мест захоронения биологических отходов. По результатам проведенных обследований, в Новосибирской области поставлены на учет 808 мест захоронения биологических отходов, из которых 783 подлежат ликвидации.