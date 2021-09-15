Apple презентовала долгожданный iPhone 13

Линейка новых iPhone 13 визуально похожа на предыдущий модельный ряд — для многих потребителей формфактор уже будет привычным, но новые цветовые решения порадуют любителей бренда. Так в пресс-службе интернет-магазина Ozon прокомментировали для Лайф.ру презентацию Apple, состоявшуюся во вторник.

Эксперты отметили, что новый чип Apple A15 Bionic стал производительнее, однако большинство юзеров при решении ежедневных задач может не заметить разницы по сравнению с предыдущим поколением. Вместе с тем пользователей, увлекающихся фото- и видеосъёмкой, монтажом, и опытных пользователей продукции Apple порадует как увеличенная производительность чипа, так и новый режим для съёмки видео с киноэффектом и автоматической сменой фокуса.

— Apple в очередной раз задаёт тренды на рынке гаджетов — обновлённая камера отвечает потребностям аудитории, заинтересованной в съёмке мобильного видео высокого качества, — подчеркнули в Ozon.

Директор управления WEB развития ООО «Байкал-Сервис ТК» Александр Фролов объяснил ФедералПресс, как выпуск новых смартфонов компании скажется на популярности предыдущих моделей.

— Существенного изменения цены на iPhone 12 ожидать не стоит. Линейка смартфонов еще несколько лет будет оставаться вполне актуальной по функциональным возможностям, но в случае прекращения выпуска постепенно исчезнет из продажи. Новые изменения не кардинальные и не повлияют на пользовательский опыт. Поэтому нет особой нужды в том, чтобы менять iPhone 12 на следующую модель, – сказал эксперт.

В Ozon добавили, что интерес поклонников Apple к гаджетам бренда всегда высокий. Так, за первое полугодие 2021-го продажи всех моделей айфонов на Ozon выросли в 5,6 раза год к году. При этом самой популярной моделью стал чёрный iPhone 11 с объёмом памяти 128 GB. Среди новинок наибольший интерес потребители проявили к флагманскому iPhone 12 Pro в синем цвете с объёмом памяти 128 GB.

Также в Ozon считают, что расширение спортивных функций в Apple Watch 7 может привлечь к гаджету внимание категории пользователей, которые раньше выбирали специализированные спортивные смарт-часы. А Apple Watch 3 и Watch SE поддержат спрос со стороны тех, кто заинтересован в приобретении смарт-часов Apple, но не готов покупать флагманскую модель.