Банк Уралсиб запустил сервис проверки клиентских операций в Интернет-банке для бизнеса

«Белый бизнес» позволяет клиентам взглянуть на свой бизнес глазами банка и снизить вероятность деловых и финансовых потерь, вследствие ограничений по Федеральному закону №115-ФЗ или блокировки Интернет-Банка.

Сервис анализирует расчетный счет по 20 параметрам и состоит из трех блоков: это уплата налогов, движение средств по счету, влияние контрагентов на репутацию бизнеса. При этом «Белый бизнес» формирует экспресс-отчет с результатами проверки и предоставляет рекомендации по улучшению текущего состояния счета. Сервис проверки можно подключить в Интернет‑Банке для бизнеса Уралсиб Бизнес Онлайн в качестве дополнительной услуги.

Уралсиб – банк комплексных решений для бизнеса. Входит в топ-10 рейтинга крупнейших банков по объемам кредитования малого и среднего бизнеса (Эксперт РА по итогам 2020 года), активно развивает цифровые сервисы для предпринимателей. В рамках экосистемы для бизнеса Уралсиба клиенты в режиме «одного окна» могут получить полный комплекс продуктов и услуг: кредитные продукты, расчетно-кассовое обслуживание, гарантии, удобные финансовые и нефинансовые цифровые сервисы, а также бесплатное обучение в «Университете бизнеса Уралсиб» и помощь при выборе программы господдержки.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.

*Контур — экосистема продуктов для бизнеса, которые помогают тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делают проще и прозрачнее.

В портфеле Контура — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Все сложное зашито в алгоритмах сервиса, чтобы директора, бухгалтеры, юристы могли не копаться в законах, а развивать свое дело.

Контур вкладывается в развитие профессионального IT-сообщества. Один из новых проектов — создание научно-образовательного центра «Акселератор IТ-компетенций» (АКСИТ), который будет готовить специалистов для высокотехнологичных секторов экономики.

Бренд «Контур» принадлежит группе компаний СКБ Контур, основанной в 1988 году. Выручка СКБ Контур за 2020 год составила 18,1 млрд рублей, а решениями ГК пользуются 2,2 млн компаний в России и за рубежом.