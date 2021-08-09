В следующем году область получит на расселение жилья 2.4 млрд рублей

— Проектом закона предлагается внести изменения в региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного фонда (Рассчитана на 2019- 2025 годы — Ред.) для формирования заявки Новосибирской области на предоставление сверхлимитной финансовой поддержки в целях ускорения реализации региональной программы, — сообщил на заседании правительства Новосибирской области министр ЖКХ Денис Архипов.

Изменения коснутся 2022 года. Они были сформированы на основе заявок муниципальных образований Новосибирской области на участие в ускоренной реализации региональной программы расселения ветхого и аварийного жилья.

— Для области в настоящий момент определены лимиты средств госкорпорации ДОМ.РФ на реализацию этой программы в размере 3,9 млрд рублей — на расселение аварийных многоквартирных домов признанных таковыми до 1 января 2017 гола, — подчеркнул Архипов. — В 2019 – 2021 годах на расселение будет направлено 1.5 млрд рублей. Соответственно на 2022 год мы формируем заявку на 2,4 млрд рублей.

По его словам, ускоренная реализации региональной программы позволит завершить расселение граждан на два года раньше запланированного срока, а также сократить расходы местных бюджетов на софинансирование, прогнозно, на 200 млн рублей.

Судя по данным, представленным на слайдах министра, в 2019 году в область на расселение ветхого и аварийного жилья должно было поступить 488,5 млн рублей, поступило 486.5 млн, в 2020 — 269,57 млн и 80,9 млн, в 2021 — 726,49 млн и 299,13 млн руб соответственно.

Всего на финансирование программы заложено 4,4 млрд рублей, из них 491 млн (11%) средства муниципальных образований. Сроки реализации программы предлагается сократить до 2023 года. При расселении ветхого и аварийного жилья стоимость квадратного метра на первое полугодие 2021 года была заложена 49,5 тыс рублей. Для сравнения, в июне стоимость квадратного метра в новостройках в Новосибирске варьировалась от 50 тысяч до 270 тысяч рублей.

В перечне домов, попадающих под действие программы, включено 208 домов в районах области, и 44 в Новосибирске. Всего предстоит расселить дома общей площадью 106,9 тыс кв метров, где проживает около 7 тыс человек.