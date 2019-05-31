Питерский производитель раскритиковал подход Новосибирска к модернизации трамваев

— Новосибирск — единственный город, который покупает продукцию наших белорусских коллег при трех живых отечественных производителях. Он вправе покупать то, что нравится, но необходим комплексный подход к модернизации электротранспорта, — заявил на совещании в полпредстве по Сибирскому федеральному округу президент ООО «ПК Транспортные системы» (Санкт-Петербург) Феликс Винокур.

Он отметил, что сегодня в Новосибирске проводится капремонт трамвайных вагонов: на старую тележку ставится новый кузов. Затраты на этот вагон получаются в два раза меньше, но все профессионалы в недоумении именно из-за того, что остается старая техническая тележка. Она продолжает разбивать верхнее строение пути.

Бизнесмен еще раз подчеркнул, что к выбору и развитию трамвайных систем нужно подходить комплексно.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в комментарии InfoPro54 заявил, что согласен с тем, что задача обновления подвижного состава и развития этого вида транспорта в городе требует комплексного решения. Город сейчас прорабатывает концессионное соглашение и ведет переговоры с рядом коммерческих структур.

В то же время он отметил, что настаивает на том, что решение, принятое мэрией в 2017 году, о модернизации старых трамваев было правильным.

— Мы правильно сделали, так как в тот момент это нам позволило спасти новосибирский трамвай. Я не против высоких технологий, по которым сегодня делаются новые вагоны, но их стоимость очень высока. Мы ремонтируем 5 вагонов по цене одного, предлагаемого этим производителем. И самое главное — его вагоны нельзя ставить на старые линии. На нашу точно нельзя. Мы проводили экспертную оценку: они бы вышли из строя за два месяца, — поясняет мэр. — Еще раз подчеркиваю, мы согласны с тем, что нужен комплексный подход к модернизации подвижного состава, путей, контактной сети, и мы сейчас над этим работаем.

Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло предупредил представителей всех субъектов федерации округа о том, что в числе указов президента, связанных с улучшением экологической ситуации в округе: переход регионов на экологически чистый вид транспорта, в число которого также входит трамвай.

— В этой ситуации исходить из принципа: покупаем, что дешевле — наверное, не совсем правильно. Мы не так богаты, чтобы покупать дешевые вещи. С другой стороны, я бы посоветовал производителям не только предлагать свою продукцию, но и сразу озвучивать финансовые модели заключения сделки с господдержкой, — добавил Меняйло.

Феликс Винокур предложил представителям сибирских регионов познакомиться с продукцией завода на Международном петербургском экономическом форуме.

О планах по активному развитию электротранспорта на совещании также заявил Красноярский край.

Совместное российско-белорусское предприятие ООО «БКМ Сибирь» создано в 2017 году. В 2017 году компания модернизировала 12 трамваев, в 2018 — 5. По условиям договора стоимость одной модернизированной единицы составляет 17 млн 776 тысяч рублей, а цена нового трамвая — от 26 млн рублей и выше.

Фото: пресс-служба мэрии