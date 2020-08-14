У «Экологии-Новосибирск» растут долги перед МУП «САХ»

— Задолженность ООО «Экология-Новосибирск» перед МУП «Спецавтохозяйство» составляет уже 250 млн рублей. Из них 55 млн касаются захоронения ТКО на двух муниципальных полигонах: Гусинобродском и Левобережном. Это бесспорная часть задолженности, которая зафиксирована, мониторится и контролируется, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Он уточнил, что на муниципальных полигонах сейчас наведен порядок на въезде: все приезжающие машины проходят контроль, взвешивают, проверяется объем ввозимого ими ТКО. В этой части регоператор накопленные долги не оспаривает.
— Еще около 200 млн «Экология-Новосибирск» должна за перевозку. Тут мы находимся в спорах. Между тем, затягивание оплаты создает проблемы для ритмичности работы муниципального предприятия. Мы не можем себе позволить его обескровить, так как оно не только отвечает за экологическую обстановку в городе, но и за всю систему жизнеобеспечения, — подчеркнул мэр. — Губернатор поддержал нас и поставил задачу проработать вопрос о погашении задолженности регоператора перед нашим предприятием.
— Объемы, по которым регоператор ведет расчет, составляют 193 тысячи куб. м, получается, что среднемесячный объем вывоза ТКО — 10,6 тысячи. Фактически процент выполнения по предприятию составляет 91,4%. Регоператор оценивает объем выполненных работ в 55% от заключенного договора. Получается, что с регоператором идет расхождение на 99,5 млн рублей, — заявлял Андрей Зыков.
Редакция Infopro54 направила запрос на комментарий в «Экологию-Новосибирск».
В начале года компания МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) заключила договор с «Экология-Новосибирск» на перевозку ТКО на территории Первомайского района. Также она работает в Дзержинском и Советском районах, в поселках Краснообск и Кольцово. Между ООО «Экология-Новосибирск» и МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» был заключен договор по транспортированию твердых коммунальных отходов на 220,8 млн рублей (с учетом НДС).
Фото из группы МУП «Спецавтохозяйство» Вконтакте
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