У «Экологии-Новосибирск» растут долги перед МУП «САХ»

— Задолженность ООО «Экология-Новосибирск» перед МУП «Спецавтохозяйство» составляет уже 250 млн рублей. Из них 55 млн касаются захоронения ТКО на двух муниципальных полигонах: Гусинобродском и Левобережном. Это бесспорная часть задолженности, которая зафиксирована, мониторится и контролируется, — сообщил на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Он уточнил, что на муниципальных полигонах сейчас наведен порядок на въезде: все приезжающие машины проходят контроль, взвешивают, проверяется объем ввозимого ими ТКО. В этой части регоператор накопленные долги не оспаривает.

— Еще около 200 млн «Экология-Новосибирск» должна за перевозку. Тут мы находимся в спорах. Между тем, затягивание оплаты создает проблемы для ритмичности работы муниципального предприятия. Мы не можем себе позволить его обескровить, так как оно не только отвечает за экологическую обстановку в городе, но и за всю систему жизнеобеспечения, — подчеркнул мэр. — Губернатор поддержал нас и поставил задачу проработать вопрос о погашении задолженности регоператора перед нашим предприятием.

Напомним, в начале октября 2019 года на круглом столе в региональном парламенте директор МУП «Спецавтохозяйство» Андрей Зыков сообщал, что долг регоператора перед МУП составлял 82 млн рублей. В декабре на пресс-конференции Анатолий Локоть предупреждал, что «вытеснение муниципального предприятия с рынка — опасная затея, так как частные перевозчики, если их перестанут устраивать условия работы, просто уйдут. МУП будет выполнять поставленную задачу в любой ситуации, потому что его главной целью является не получение прибыли, а обеспечение прописанных функций».

— Объемы, по которым регоператор ведет расчет, составляют 193 тысячи куб. м, получается, что среднемесячный объем вывоза ТКО — 10,6 тысячи. Фактически процент выполнения по предприятию составляет 91,4%. Регоператор оценивает объем выполненных работ в 55% от заключенного договора. Получается, что с регоператором идет расхождение на 99,5 млн рублей, — заявлял Андрей Зыков.

В марте 2020 года о критической ситуации в МУП Андрей Зыков докладывал на постоянной комиссии горсовета Новосибирска по городскому хозяйству. По данным МУП «САХ», в 2019 году предприятие по плану, прописанному в договоре с регоператором, должно было вывезти из «первомайского кластера» (Первомайский район и прилегающие к нему территории) 635 тысяч кубометров мусора. Фактически, по его словам, «САХ» вывез 580 тысяч кубометров отходов на сумму 249,8 млн рублей (с НДС). Среднемесячный объем составляет 19,2 тысячи куб. м. Непосредственно из Первомайского района по плану «САХ» должен был вывезти 355 тысяч куб. м, по факту вывезена 321 тысяча на сумму 79,5 млн рублей.

Редакция Infopro54 направила запрос на комментарий в «Экологию-Новосибирск».

В начале года компания МУП «Спецавтохозяйство» (САХ) заключила договор с «Экология-Новосибирск» на перевозку ТКО на территории Первомайского района. Также она работает в Дзержинском и Советском районах, в поселках Краснообск и Кольцово. Между ООО «Экология-Новосибирск» и МУП города Новосибирска «Спецавтохозяйство» был заключен договор по транспортированию твердых коммунальных отходов на 220,8 млн рублей (с учетом НДС).

Фото из группы МУП «Спецавтохозяйство» Вконтакте