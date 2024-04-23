Рейд по выявлению нелегальных таксистов прошел в аэропорту Новосибирска

Транспортная полиция привлекла к административной ответственности нелегальных таксистов в Новосибирске.
— В ходе рейдовых мероприятий транспортными полицейскими выявлены иностранные граждане из стран Центральной и Средней Азии, осуществлявшие частный извоз без государственной регистрации или без специального разрешения, — говорится в сообщении транспортной полиции Сибири.
На нарушителей составлены протоколы.
На данный момент материалы направлены в суд. Наказание, которое может последовать, — это штраф до двух тысяч рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что по рынку такси Новосибирска больше ударит перевод на самозанятость, чем отсев мигрантов.
Источник фото: Freepik / Автор — wirestock
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