Рейд по выявлению нелегальных таксистов прошел в аэропорту Новосибирска

Транспортная полиция привлекла к административной ответственности нелегальных таксистов в Новосибирске.

— В ходе рейдовых мероприятий транспортными полицейскими выявлены иностранные граждане из стран Центральной и Средней Азии, осуществлявшие частный извоз без государственной регистрации или без специального разрешения, — говорится в сообщении транспортной полиции Сибири.

На нарушителей составлены протоколы.

На данный момент материалы направлены в суд. Наказание, которое может последовать, — это штраф до двух тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что по рынку такси Новосибирска больше ударит перевод на самозанятость, чем отсев мигрантов.