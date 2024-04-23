Банковскими картами чаще всего расплачиваются в метро жители Новосибирска

Новосибирцы при оплате поездки в метро предпочитают пользоваться банковскими картами.

Также сообщается, что социальными картами, как и картами школьника и студента, расплачиваются одинаково.

Отмечается, что уменьшается доля тех, кто пользуется жетонами.

— В 2022 году жетонами было оплачено 19,9% поездок, а в прошлом году — 14,4%, — подчеркнули в сообщении.

На Единую транспортную карту ранее приходилось 7,6% платежей, а в прошлом году – 5,9%.

Ранее редакция сообщала о том, что станция метро «Спортивная» прошла Главгосэкспертизу.