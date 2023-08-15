Рейс задержали или отменили? Роспотребнадзор опубликовал инструкцию для пассажиров

В связи с недавними задержками рейсов в аэропорту Толмачёво в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области подготовили памятку.

В случае задержки рейса авиакомпания обязана организовать хранение багажа, а также предложить комнату матери и ребёнка всем пассажирам с маленькими детьми — в возрасте до 7 лет.

Если рейс задерживают более 2-х часов, пассажирам должны предоставить прохладительные напитки. Когда вылет откладывают уже более 4-х часов, авиаперевозчик обязан кормить людей горячими обедами — каждые 6 часов днём и каждые 8 часов в ночное время.

В ситуациях, когда рейс задерживается более 8 часов, пассажир имеет право на гостиницу — проживание и доставку от и до аэропорта оплачивает авиакомпания.

– При задержке рейса пассажир имеет право на отказ от полёта и возврат стоимости авиабилета, даже если билет является невозвратным. Также пассажир вправе обратиться к перевозчику с претензией на компенсацию убытков и морального вреда. Кроме того, пассажир может взыскать штраф в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета, – сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Специалисты Роспотребнадзора готовы помочь правильно составить заявления с претензиями к перевозчикам. Подробную консультацию можно получить по телефону горячей линии 8-800-350-5060. Она работает с понедельник по четверг — с 10:00 до 17:00, в пятницу — с 10:00 до 16:00.