Опасного вредителя обнаружили агрономы на полях в Новосибирской области

Луговой мотылёк — известный в России вредитель. Ест все подряд, самые разные культуры. Бабочки откладывают до 600 яиц. Зимуют личинки в коконах, которые находятся в почве.

На полях Татарского района мотылёк повредил уже несколько полей: объел листья и стебли люцерны, донника. Площадь, где орудовали гусеницы, пока небольшая, сообщили в фермерском хозяйстве.

— Гусеницы появились ещё в начале лета. Но тогда посевы не пострадали, потому что вредитель быстро ушел в землю. Однако несколько дней назад он снова вернулся на поля, — рассказал журналистам Infopro54 агроном хозяйства «Колхоз Победа» Тарас Нижельский.

Чтобы не допустить распространения вредителей, сельхозпроизводители в оперативном режиме скосили повреждённые участки. Особенность лугового мотылька в том, что при выпадении осадков его гусеницы сразу уходят под землю, и их не достать.

На проверку вредителей агроном планирует вызвать представителей Россельхознадзора. Ведь в многолетних культурах луговой мотылек практически не заметен до тех пор, пока всё не съест. Специалисты должны будут отловить гусениц и выяснить, насколько они распространились, не пора ли обрабатывать поля специальными химикатами.