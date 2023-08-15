Новосибирская прокуратура посетит детскую площадку, где травмировался ребенок

Прокуратура Советского района организовала проверку по факту травмирования ребенка на детской площадке. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

– 14 августа 2023 года на детской площадке на ОбъГЭСе пострадал ребенок, ему потребовалась медицинская помощь, – говорится в сообщении.

Обстоятельства получения травмы в настоящее время устанавливаются. Очевидцы сообщают, что пострадавший сломал руку.

Прокуратура проверит соответствие детских площадок нормативам и даст оценку действиям управляющих компаний по их содержанию.

Стоит отметить, что первое сообщение о инциденте появилось в Телеграм-канале «Новосибирск с огоньком». Подписчики сообщили, что ребенок получил травму и потерял сознание. На место происшествия приезжали медики.

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