Рейсовые маршруты отменили из-за непогоды в Новосибирской области

Из-за непогоды в Новосибирской области отменены несколько рейсовых маршрутов. Перерывы движения пассажирского транспорта зарегистрированы 10 и 11 января в трех районах области. Об этом сообщили в ТУАД.

— Из-за снежных заносов 11 января в Куйбышевском районе утренние рейсы «Куйбышев-Зоново-Елизаветинка-Угурманский», «Куйбышев-Гжатск-Степановка» не доехали до сел Елизаветинка, Угурманка, Степановка. В Венгеровском районе рейс «Венгерово – 1-я Петропавловка – Бровничи» из-за снежных переметов не доехал до конечного пункта. В Тогучинском районе было отменено два утренних рейса «Тогучин-Степногутово, — сообщили в территориальном управлении автомобильных дорог.

Управление выполнило работы по ликвидации снежных переметов и расчистил дорогу для движения транспорта.

Однако в предстоящие сутки погода будет прохладной, снежной и ветреной. В связи с чем ТУАД просит автомобилистов выбирать соответствующий скоростной режим, не совершать резкие маневры.

— Выезжая за город, необходимо взять с собой дополнительное топливо, теплые вещи и обувь, горячий чай, проверить запас аккумуляторной мощности в телефонах, добавили в Управлении.

Ранее редакция сообщала о введенном ограничении движения транспорта на федеральных трассах в Новосибирской области из-за метелей, гололеда и сильного ветра.