Ограничение движения транспорта на федеральной трассе ввели под Новосибирском

В Новосибирской области ограничили движение пассажирского и грузового транспорта на участке федеральной трассы Р-254 «Иртыш» в границах Новосибирской области (с 947 по 1151 км). Меры ввел региональный «Сибуправтодор» в связи с неблагоприятными метеоусловиями: осадки в виде мокрого снега, переходящего в снег, метели, усиление ветра с порывами до 33 м/с и более, снежные заносы.

— Просим владельцев личного транспорта по возможности воздержаться от междугородних поездок до улучшения погодных условий. При неотложном выезде соблюдать безопасную дистанцию и скорость, не препятствовать работе дорожной техники, — говорится в сообщении ведомства.

Предварительно ограничение действует с 15 до 19 часов 10 января, но время может быть увеличено по причине действия неблагоприятных погодных условий.

Ранее редакция сообщала о том, что жителей Новосибирской области предупредили о предстоящей непогоде в регионе.