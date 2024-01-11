S7 возобновила полеты из Новосибирска в Саратов

10 января S7 возобновила прямые регулярные полеты из Новосибирска в Саратов. Об этом сообщает пресс-служба компании.

– Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по средам и субботам. Время в пути составит около 3,5 часов, – говорится в сообщении.

Из Новосибирска вылет запланирован на 22:20, а приземлится в Саратове в 23:05 по местному времени. Обратно рейс выдвинется в 23:45, приземлится в Новосибирске в 6:10 с учетом разницы во времени.

Полеты проходят на самолетах Embraer 170, в салоне могут разместиться 78 пассажиров.

Ранее редакция сообщала о том, что QAZAQ AIR возобновляет авиарейсы из Астаны в Новосибирск.