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Риски реализации масштабного проекта на площади Маркса оценили в Новосибирске

  • 11/01/2024, 18:11
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Риски реализации масштабного проекта на площади Маркса оценили в Новосибирске
Застройщиком выступает одна из компаний новосибирского бизнесмена Тимура Саттарова.

Застройщиком многофункционального квартала «Аэрон» на площади Маркса в Новосибирске выступает ООО «СЗ Центр левого берега». Реализация проекта началась в апреле 2023 года. По данным сайта наш.дом.рф и Единого реестра застройщиков, компания входит в группу компаний SG Development, структуру, принадлежащую в равных долях бизнесмену Тимуру Саттарову и его супруге Ольге Гребенюк. Отмечается, что ГК реализует ЖК «Аэрон» и ЖК «Кварталы Немировича». Тимур Саттаров и его супруга Ольга Гребенюк являются основателями брендов Marmalato и Sugarelle, универмага LUKSE, компании-застройщика ЖК «Монблан», премиального фитнес-клуба «World Class Новосибирск», службы доставки еды InKitchen.

Между тем, по данным Seldon Basis, «СЗ Центр левого берега» является дочерней структурой ООО «СВГ-ИНВЕСТ», совладельцами которой являются Андрей Воронов (50% активов), Ольга Гребенюк (25% активов) и Тимур Саттаров (25% активов). Согласно сервису, в структуру ООО «ЭСДЖИ Девелопмента» входит лишь ООО «СЗ «Кварталы Немировича». Компания относится к категории микропредприятий с численностью сотрудников 1 человек.

По итогам 2022 года застройщик показал чистый убыток в размере 6,695 млн рублей (в 2021 году чистая прибыль компании составила 23 млн рублей), выручка — 4,8 млн рублей (в 2021 году — 9,6 млн рублей).

По данным СПАРК, на который ссылается издание Atas.Info, индекс финансового риска ООО «СЗ Центр левого берега» составляет 97 из 99 возможных пунктов. Согласно Seldon Basis, у компании низкая финансовая устойчивость (26%), но высокая благонадежность (93%). Среди отрицательных строн указываются такие факторы, как массовый руководитель и регистрация компании по массовому адресу.

Согласно информации портала по проверке контрагентов, Тимур Саттаров является руководителем 12 компаний ( среди них ООО «СЗ «Кварталы на Немировича», ООО «СЗ «Центр Левого берега», ООО «Альфа», ООО «ЭСДЖИ Девелопмент», ООО «Манто», ООО «Галерея» и др) и совладельцем 24 компаний ( ООО «ИН КИТЧЕН РУС», ООО «Карамель», ООО «Аргентум», ООО «Башни на Фрунзе». ООО «Фитнес Клуб», ООО «Ника» и др.).

Напомним, в июне 2023 года Банк ДОМ.РФ предоставил проектное финансирование в размере 7,6 млрд рублей на строительство многофункционального квартала «Аэрон» в Ленинском районе Новосибирска общей площадью 134 тыс. кв. м.

По проекту на территории более 3 га появятся восемь корпусов с максимальной высотой 24 этажа. В них разместятся современный бизнес-центр, кафе и рестораны, образовательные и досуговые пространства для детей и взрослых, в том числе музей авиации им. А. И. Покрышкина. Ввод в эксплуатацию первой очереди запланирован на III квартал 2025 года.

Однако, как пишет издание Atas.info, со ссылкой на портал Единой информационной системы жилищного строительства Минстроя России, в данный момент в ЖК предполагается размещение всего 48 машиномест в подземном паркинге и еще 43 парковок на придомовой территории. Кроме того, в квартале не запланировано строительство велодорожек, детских и спортивных площадок. С другой стороны, ЖК «Аэрон» предполагает строительство апартаментов, а не стандартного жилья, для которых наличие такой инфраструктуры — добрая воля девелопера.

Ранее редакция сообщала, что объем продаж апартаментов в Новосибирске вырос за год в четыре раза.

Фото: freepik.com, master1305

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : строительство апартаменты


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