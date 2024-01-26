Рейсовый автобус с пассажирами загорелся на трассе под Новосибирском

В Новосибирской области на трассе между сёлами Коурак и Лебедево загорелся рейсовый автобус, который ехал из областного центра в Новокузнецк. Пожар начался с моторного отсека и пламя молниеносно перекинулось на салон.
― Мы даже испугаться не успели. Водитель остановился и закричал, чтобы все бежали на улицу. Мы быстро покинули автобус и смотрели со стороны, как он горит, ― рассказала о ЧП пассажирка Марина.
Всего в Новокузнецк ехало 23 человека. В результате пожара никто не пострадал.
― Вызов поступил на 76 км трассы К-19р, где во время движения произошло загорание рейсового автобуса «Ютонг». По предварительной информации выгорел салон и моторный отсек. 20 пассажиров убыли попутным транспортом, ― прокомментировали в МЧС по Новосибирской области.
Ранее редакция рассказывала, что пожар на складе, где хранился уголь для шашлыка случился рано утром в Новосибирске.
Фото: АСТ54/МЧС по Новосибирской области.
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru