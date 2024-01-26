МЧС потушило угли для шашлыка на складе в Новосибирске

Мешки с древесным углем, которые хранились на деревянных паллетах, неожиданно загорелись на складе рано утром 26 января.
Очевидцы, заметившие плотный дым, вызвали пожарных.
― Здание размером 8 на 10, бетонное, кровля металлическая по деревянной обрешетке. Повреждены деревянные паллеты с углем на общей площади 8 кв.м, ― сообщили в пресс-службе МЧС региона.
Уголь тушили 20 специалистов МЧС и 5 единиц техники. Удалось не допустить распространения огня на ближайшие строения. В здании, к счастью, людей на момент пожара не было.
Сейчас эксперты выясняют причину возгорания.
Ранее редакция писала, что в Новосибирске сгорел приют для животных «Хочу жить».
Фото: МЧС по Новосибирской области.
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