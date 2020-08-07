Сделка между «Красным Яром» и «Супра» признана недействительной

Постановлением Арбитражного суда Западно-Сибирского округа (по делу № А45-7621/2015) от 29 июля определение Арбитражного суда Новосибирской области и постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда оставлены без изменения, кассационная жалоба — без удовлетворения. Суд признал недействительным договор купли-продажи, заключенный между АО «Нефтебаза «Красный Яр» и ООО «Супра» в марте 2018 года. Речь идет о трех земельных участках совокупной площадью более 110 тысяч кв. м, а также о зданиях, расположенных на этой территории: гаража для грузовых автомобилей и двух складов общей площадью 2,8 тысячи кв. м общей стоимостью 14,5 млн рублей. Общая стоимость имущества, подлежащего возврату, составляет 28,6 млн рублей.

Как говорится в материалах суда, на трех этих участках также расположены 27 объектов площадью 4278 кв. м, входящих в имущественный комплекс нефтебазы и являющихся предметом залога ООО «РНГО» (правопреемник основного кредитора нефтебазы ПАО «Банк Зенит», объем требований — почти 862,5 млн рублей) по договору об ипотеке. В число объектов входят биологические очистные сооружения, с помощью которых нефтебаза выполняет функции по водоснабжению и водоотведению поселка Красный Яр, а также инженерные коммуникации и сети.

— После приобретения участков «Супра» установила забор, что сделало невозможным доступ сотрудников предприятия к объектам нефтебазы для осуществления социально значимых функций. В сентябре 2018 года конкурсный управляющий «Красного Яра» обратился в суд с иском к компании «Супра» для обеспечения беспрепятственного доступа к социально значимым объектам. Суд отказал, обосновав это решение тем, что площадь объектов занимает большую часть земельных участков и нарушает право собственности «Супра», — уточняется в документах, размещенных на сайте суда. — В рамках дела была проведена судебная строительно-техническая экспертиза. Согласно заключению экспертов, площадь земельных участков, занятых объектами, принадлежащими на праве собственности нефтебазе, составляет более 55% и более 72% от соответствующих земельных участков.

В решении суда говорится, что при заключении спорного договора «Супра» не могла не знать об этих объектах, расположенных на большей части приобретаемых компанией земельных участков и принадлежащих нефтебазе. В ограничении доступа к этому имуществу суд усмотрел признаки злоупотребления правом и недобросовестное поведение покупателя при заключении договора. Именно поэтому сделка была признана недействительной. Суд обязал ООО «Супра» вернуть в конкурсную массу нефтебазы земельные участки и объекты. С «Красного Яра» решено взыскать 28,6 млн рублей в пользу «Супра». Определение может быть обжаловано в Седьмом Арбитражном апелляционном суде в течение 10 дней с момента вынесения, говорится в материалах суда.

Напомним, в августе 2016 года решением Арбитражного суда Новосибирской области «Нефтебаза «Красный Яр» была признана банкротом, в отношении нее открыто конкурсное производство. Общая сумма требований кредиторов на тот момент составляла 2,2 млрд рублей. Конкурсным управляющим был утвержден Михаил Русляков. В марте 2018-го ООО «Супра» выкупило имущество нефтебазы на торгах. В августе 2019-го конкурсный кредитор «Красного Яра» — ООО «РНГО» — потребовал признать договор недействительным и вернуть это имущество в конкурсную массу.

Весной 2019 года по иску администрации Кубовинского сельсовета Новосибирской области и поселка Красный Яр суд приостановил продажу имущества нефтебазы из-за очистных сооружений. Как сообщал Интерфакс, в июне суд вынес решение: отказать в признании имущественного комплекса нефтебазы социально значимым объектом и исключить его из конкурсной массы. Апелляционная комиссия подтвердила позицию суда первой инстанции, и после вступления решения в силу обеспечительные меры были сняты. Торги были возобновлены с 9 сентября. В сентябре организатор опубликовал дополнительные условия к участникам торгов по реализации имущества АО «Нефтебаза «Красный Яр». Обязательным требованием к покупателю было заключение договора холодного водоснабжения и водоотведения с МУП ДЕЗ «ЖКХ Кубовинское», а также наличие штатных единиц с целью получения лицензии и обеспечения непрерывного процесса оказания услуг холодного водоснабжения и водоотведения. Эти торги не состоялись из-за отсутствия заявок.

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