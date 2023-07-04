Рейтинговое агентство Эксперт РА подтвердило кредитный рейтинг АО «Банк Акцепт» на уровне ruBBB+

В своем анализе агентство отметило «устойчивое положение кредитного учреждения на банковском рынке домашнего региона» и существенный рост объемов кредитования за период с 01.05.22 по 01.05.23. Эксперты назвали «адекватной» ликвидную позицию, отметив, что «ресурсная база практически поровну представлена привлеченными средствами ФЛ (вкл. ИП) и ЮЛ, при этом в рассматриваемом периоде доля средств ФЛ снизилась как следствие опережающего роста остатков на счетах компаний».

Председатель Правления АО «Банк Акцепт» Елена Терехина прокомментировала: «Подтверждение высокой оценки — закономерный результат проводимой трансформации процессов, через которые сейчас проходит АО «Банк Акцепт». Мы знаем наши точки роста. В Банке разработаны Приоритетные направления развития на период 2023-2026 гг, важные цели: повышение рентабельности бизнеса, развитие клиентских отношений, модернизация ИТ и офисов, а также реализация ESG-проектов».