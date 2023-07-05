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С 1 сентября в школах планируется ввести обязательное трудовое воспитание

  • 05/07/2023, 09:24
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С 1 сентября в школах планируется ввести обязательное трудовое воспитание
Привлекать школьников к труду будут с учетом возрастных и психофизических особенностей.

18 июля в Госдуме будут рассмотрены поправки в Закон «Об образовании», касающиеся трудового воспитания школьников. В первом чтении законопроект был принят в конце июня.

Суть законопроекта заключается в том, что школьники обязаны участвовать в общественно-полезном труде, предусмотренном образовательной программой, с учетом их возрастных и психофизических особенностей.

Под общественно-полезным трудом понимается любая деятельность, направленная на улучшение условий жизни и обучения в школе, а также на оказание помощи окружающим. Например, это может быть уборка класса, высадка деревьев на пришкольной территории, уход за местами памяти Героев, участие в экологических акциях и добровольческой деятельности.

Законопроект также предполагает исключение нормы о запрете привлекать детей к труду без согласия родителей. Это значит, что родители не смогут возражать против того, что их дети будут выполнять трудовые обязанности в школе.

Если в ближайшее время закон вступит в силу, то трудовое воспитание в школах появится с 1 сентября 2023 года.

Напомним, подготовить законопроект о трудовом воспитании школьников в ноябре 2022 года поручил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее редакция сообщала, что новый учебник истории с разделом про спецоперацию будет готов к 1 сентября.

Фото: freepik.com, prostooleh

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : школа трудовое воспитание Госдума


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