К осени в России могут появиться короткие полисы ОСАГО — от 1 дня

— Опция с переходом на короткие полисы ОСАГО — одна из важнейших новаций «автогражданки». Она появится в ближайшее время, возможно, к осени, — сообщил на пресс-конференции в «РИА Новости» президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.

По его словам, этот полис будет интересен водителям такси, так как позволит оплачивать «автогражданку» ежемесячно, а не единым годовым платежом.

— При подготовке новации мы встречались с представителями рынка такси и получили обратную связь, что участникам рынка лучше платить ежемесячно с небольшим повышением цены полиса, чем единовременно изыскивать в бюджете крупную сумму, — пояснил Уфимцев.

Переход на дробные сроки страхования будет интересен и для простого потребителя. Например, у некоторых категорий автовладельцев есть несколько автомобилей, на одном из которых они ездят только по субботам-воскресеньям. Некоторые используют машину только в теплый сезон.

— Короткие полисы позволят автовладельцу самому определить период и время, когда ему нужен полис ОСАГО, — добавил эксперт.

— Нужно понимать, кому выписывать штраф при нарушении правил дорожного движения: водителю или собственнику, как учитывать дробный полис и т.д. Для решения этих вопросов создана рабочая группа. Надеемся, что к осени проект стартует, — добавил Уфимцев. — Запуск коротких полисов — еще один стимул для ускорения старта проекта фото- и видеофиксации по ОСАГО.

Кроме того, к осени в России может стартовать проект по. Все технические вопросы взаимодействия РСА и ГИБДД в рамках проекта решены, ошибки устранены, пояснил президент Союза. Однако остались вопросы методологического характера.

К трендам «автогражданки» эксперт относит дальнейшую индивидуализацию тарифов, которая сейчас ограничена коридором. В итоге страховщики не могут поставить более низкий тариф добросовестным страхователям и более высокий — плохим водителям.

Еще один важный тренд —, когда большая часть операций будет совершаться через личный кабинет страхователя на Госуслугах. Страховщики пока относятся к этому инструменту настороженно, так как не понимают, какие возможности появятся у мошенников.

Следствием бесшовного урегулирования убытков может стать исчезновение с рынка аварийных комиссаров. По мнению Уфимцева, это бизнес для зарабатывания денег на проблемах людей, который приводит к удорожанию полиса для конечного потребителя. По его словам, на сложные ДТП в любом случае приходится вызывать ГИБДД, а простые убытки можно зафиксировать под европротокол.

Страховщики обеспокоены приостановкой членства России в проекте «Зеленая карта» с 30 июня 2023 года. Однако сейчас идут переговоры с рядом европейских бюро, не входящих в ЕС, по созданию другой карты, которая позволит россиянам передвигаться на машине в рамках стран ближнего зарубежья при покупке полиса ОСАГО с небольшим расширением.

По данным РСА, сейчас в России без полисов ОСАГО передвигаются по дорогам до 10% водителей транспортных средств. В среднем по России — 6-7%. По итогам первого полугодия 2023 года были оформлены 11,9 млн полисов ОСАГО онлайн, что на 7% больше, чем за аналогичный прошлогодний период (11,1 млн е-полисов ОСАГО). При этом на полисы е-ОСАГО пришелся 61% всех оформленных за первое полугодие 2023 года полисов обязательной «автогражданки».

За январь-май 2023 года количество фотофиксаций данных о ДТП в России составило 48 тысяч, что вдвое больше, чем за аналогичный период годом ранее (24 тысячи фотофиксаций). При этом количество электронных извещений о ДТП за первые 5 месяцев 2023 года достигло 8,4 тысяч штук.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область заняла 7 место в России по частоте страховых случаев по ОСАГО.