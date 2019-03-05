За кромкой багетной рамы

Этот тренд обозначила собой новая экспозиция АРТ-центра «Красный». Выставка «Две мансарды», которая весь март проработает в «Красном», фактически стала сигнальной вспышкой, обозначившей не только новую точку на культурной карте Новосибирска, но и смену эмоционального тонуса для большого, уверенно растущего района.

Дело в том, что выставка эта по уровню представленных имен и концептуальному уровню безоговорочно «центровая» — из тех, что были прежде типичны лишь для городского арт-ядра близ улицы Свердлова.

«Две мансарды» — это дуэтная выставка Вадима Иванкина и Евгении Шадриной-Шестаковой — художников, олицетворяющих собой разные арт-поколения, но единый академический бренд — Новосибирскую архитектурно-художественную академию (НГАХА).

Вадим Иванкин, заслуженный художник РФ, член-корреспондент и академик Российской академии художеств, преподает в НГАХА академическую живопись, а Евгения Шадрина-Шестакова — выпускница этого вуза, успевшая побыть и ученицей М.С.Омбыш-Кузнецова на отделении монументально-декоративной живописи, и преподавателем кафедры монументально-декоративного искусства.

Концепт этой парной выставки уложится, пожалуй, в формулу «моно плюс». Где «моно» — это подчеркнутая единичность формата: вся живопись на выставке — это автопортреты двух художников. Только автопортреты, ничего больше. А «плюс» — это фотографический гарнир, фото-специя к живописи — этюды Евгении Шадриной-Шестаковой, снятые ею в мастерской Вадима Иванкина и в своей собственной.

Две мастерские в этом фото-ревю — они есть те самые ДВЕ МАНСАРДЫ, давшие название проекту. Это и впрямь мансарды — шестые спец-этажи в нетиповых «хрущовках» близ метро «Студенческая».

Можно было бы сказать, что фото-экспозиция разбавляет моноформатность живописной, рисованной части проекта. Но разбавлять ее не очень-то и требуется. Ибо даже выставка одного жанра — зрелище интересное и насыщенное. Каждый из художников так многогранно подошел к жанру автопортрета, что зрителю эта единичность не надоедает.

Так, Вадим Иванкин подал свое второе (третье, четвертое, десятое, … надцатое «я») как вереницу совершенно контрастных образов и эмоций. Здесь и гиперреализм, иллюзорно объемный и вполне самокомплиментарный. Здесь и беспощадный к себе экспрессионизм, трактующий самопортретирование как фиксацию эмоциональных бурь и «внутренних демонов».

А Евгения Шадрина-Шестакова очаровала публику стилистическим многообразием. Не меняя в общих чертах свой живописный почерк, в частностях она увлекательно разнообразна. Ее автопортреты — настоящий квест стилей и мотивов. Тут и импрессионизм, и венский Сецессион, тут мотивы Нестерова и Модильяни. Тут молочное марево русского Серебряного века и красно-синяя резь агитационного плаката Обамы.

А еще — автопортрет с алым смартфоном в руке. Очень символичная вещь, к слову. Потому что вся и выставка в целом — это как бы полемическое возражение сэлфи-культу, «себяшке», цифровому эрзацу автопортрета. Художники, взобравшись на грань модернизма и академизма, как бы возражают стремительно упрощающемуся миру. Смотрите, мол, красота бывает и вот такая!

Фобия тотального упрощенчества, нижайшего масс-культа, этакого цифрового средневековья давно витает в эстетской среде, так что эта нотка надрыва не только слышна, но и понятна.

Кстати, о среде. На открытие «Двух мансард» пришло практически все практикующее художественное сообщество Новосибирска. Новосибирские художники и арт-фотографы — это люди по большей части ревнивые друг к другу и к коллективизму не склонные. И раз уж они явились настолько обильно и солидарно, то, значит, событие того стоит.

И эта плотность гостевого сообщества опять намекнула, что новое арт-пространство — это не просто милый локальный зал на периферии, а прорыв в общегородской культурной топографии. АРТ-центр «Красный» и его выставки — явление, которое даже шире чисто художественного тренда. «Красный» уплотняет собой новое культурное ядро. Первооснова его уже заложена лофт-парком «Подземка» и домом культуры «Энергия», который по нынешнему укладу жизни совсем не похож на стереотипные советские ДК.

Из невнятного пространства на излете Красного проспекта быстро и зримо прорастает респектабельный и даже эстетский район.

Да, эстетский. Ибо помимо арт-локаций тут теперь есть эстетство и в девелоперской трактовке этого понятия: в максимальном соседстве друг от друга строятся несколько жилых комплексов: ЖК «Красный проспект» от компании ООО «Сибирь Инвест», ЖК «Лев Толстой» от компании ООО «Новый мир Химметалл», под большой реновационный проект отведена бывшая промзона за ДК «Прогресс».

Так что лет через пять культурно-эмоциональный контекст района станет совсем другим. Будет ли это сибирское подобие московских промкварталов 1900-х, целевым образом реновированных «под хипстеров», или тут возникнет что-то совсем самобытное — пока определенно сказать нельзя. Но процесс уже виден.

Фото предоставлено АРТ-центром «Красный»