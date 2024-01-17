Смертельное ДТП произошло в Искитимском районе Новосибирской области

ДТП со смертельным исходом произошло в Искитимком районе Новосибирской области.
Сегодня, 17 января, 21-летний водитель ГАЗ-2752 (без прав управления) двигался по дороге «Легостаево-Мосты- Чемское» столкнулся с автомобилем Шакман под управлением 62-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.
— В результате происшествия с места ДТП были госпитализированы водитель ГАЗа и двое его пассажиров, — говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирской области.
39-летний пассажир скончался спустя несколько часов в лечебном учреждении.
Сейчас по факту ДТП проводится доследственная проверка.
Ранее редакция сообщала о том, что пассажир Toyota погиб в ДТП с большегрузом на трассе под Новосибирском.
Фото со страницы ГИБДД по Новосибирской области в Телеграм
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru