Смертельное ДТП произошло в Искитимском районе Новосибирской области

ДТП со смертельным исходом произошло в Искитимком районе Новосибирской области.

Сегодня, 17 января, 21-летний водитель ГАЗ-2752 (без прав управления) двигался по дороге «Легостаево-Мосты- Чемское» столкнулся с автомобилем Шакман под управлением 62-летнего водителя, который двигался в попутном направлении.

— В результате происшествия с места ДТП были госпитализированы водитель ГАЗа и двое его пассажиров, — говорится в сообщении ГИБДД по Новосибирской области.

39-летний пассажир скончался спустя несколько часов в лечебном учреждении.

Сейчас по факту ДТП проводится доследственная проверка.

Ранее редакция сообщала о том, что пассажир Toyota погиб в ДТП с большегрузом на трассе под Новосибирском.