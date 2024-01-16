Рекламодателям

Жители 87 многоквартирных домов остаются без тепла в левобережье Новосибирска

  • 16/01/2024, 11:00
Автор:
Жители 87 многоквартирных домов остаются без тепла в левобережье Новосибирска
15 января на качество теплоснабжения новосибирцы пожаловались более 600 раз.

Жители 87 многоквартирных домов Кировского и Ленинского районов Новосибирска с 11 января остаются без тепла. Об этом на аппаратном совещании в мэрии доложил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.

— На контроле всего по левому берегу находится 87 многоквартирных домов: 50 — в Кировском районе и 37 домов — в Ленинском районе. Там ведется постоянная регулировка. На всех остальных объектах, а в зону общения попало практически 2400 многоквартирных домов, работа уже выполнена, — доложил он.

По его словам, во время аварии 11 января на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Кировской районной котельной произошло резкое падение давления.

— Так как это была ночь, управляющие компании не смогли оперативно отреагировать на падение давления, на слив домов. Дома, по факту, слились в дефект. Получилось так, что при дальнейшем запуске уже 11, 12 числа, когда система начала разворачиваться, произошло резкое завоздушивание системы отопления, — отметил Дмитрий Перязев.

На помощь управляющим компаниям СГК и МУП «Энергия» выделили 13 бригад. Они помогают перезапускать системы отопления в многоквартирных домах.

— В планах на сегодняшний день завершить полностью постоянную регулировку, отогрев отдельных стояков, чтобы нормализовать полностью систему отопления потребителей. За вчерашний день мы получили 610 обращений по левому берегу по качеству теплоснабжения. Это уже значительно меньше, безусловно, чем 12-14 числа, когда количество обращений доходило до 1500-1800, — добавил начальник департамента энергетики.

По словам исполняющего обязанности мэра Олега Клемешова, управляющие компании «СПАС-Дом», «Домовой», «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» «показали неспособность к работе в авральных условиях».

 — По сути, управляющим компаниями приходится переставлять ноги. Это нужно делать до момента ликвидации. Продолжаем эту работу. За департаментом основной контроль. Чтобы управляющие компании по 10 раз не возвращались на одни и те же дома. Нет у нас сегодня такой роскоши. Работаем с управляющими организациями с грамотным распределением всех имеющихся сил. Задача — за сегодняшние сутки последствия аварии устранить, — отметил он.

Ранее редакция сообщала, что пятые сутки в Новосибирске устраняют последствия коммунальной аварии.

Фото: freepik.com, freepik

820

Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : теплоснабжение Новосибирск без тепла авария на тепломагистрали


СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

В Госдуме сообщили, когда мобилизованные смогут вернуться домой
10/01/24 15:16
Кабмин утвердил индексацию ряда выплат военным
27/12/23 11:54
Путин: во второй волне мобилизации нет необходимости
14/12/23 17:06

На третьи сутки без тепла и горячей воды жалуются новосибирцы

Управляющие компании не могут запустить тепло в многоквартирных домах, а жители разбирают в магазинах обогреватели.
Читать далее >>

С должности может уйти глава Центрального округа Новосибирска Сергей Канунников

Эксперт прогнозирует ротацию кадров в мэрии города и риски для некоторых крупных девелоперов.
Читать далее >>

Ввоз электромобилей в Сибирь вырос в 6 раз

Лидерами по ввозу стали Красноярский край и Новосибирская область.
Читать далее >>

Риски реализации масштабного проекта на площади Маркса оценили в Новосибирске

Застройщиком выступает одна из компаний новосибирского бизнесмена Тимура Саттарова.
Читать далее >>

Инвестиции во вторичку в Новосибирске более доходны и быстрее окупаются

Покупка средней квартиры в новостройке обойдется на миллион дороже и будет окупаться на 2,5 года дольше.
Читать далее >>

Датчики для контроля за состоянием трубопроводов создали ученые НГУ

В перспективе их можно будет использовать для мониторинга теплосетей и в ЖКХ.
Читать далее >>

Неполученные услуги по ОМС записали в историю болезни новосибирцу

Заказав выписку на Госуслугах, Михаил обнаружил, что незаметно для себя прошел две диспансеризации.
Читать далее >>

11,9% молочной продукции признали фальсификатом в Новосибирской области

Молочка занимает первое место в области по числу подделок.
Читать далее >>

Семиэтажный детский медцентр построят в облбольнице Новосибирска

Его проектирование практически закончено.
Читать далее >>

Идеального мэра Новосибирска предлагают определить жителям города

Новосибирцам предлагают пройти опрос из 9 вопросов.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Мода-2024: время шансов

Мода-2024: время шансов

Бурные события 2022-2023 годов радикально поменяли картину российского fashion-рынка. «Что же из этого следует?» ― как пелось в советском шлягере про зиму. Следует шить. И пользоваться шансами на рост бизнеса.
Все материалы
Итоги года 2023
Бренды Новосибирской области
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Вип-дачники лишились участков на острове Огуречный под Новосибирском
16/01/24 12:36
Власть Право&Порядок
Таможенники возбудили три уголовных дела на фирму-экспортер в Новосибирске
16/01/24 12:19
Право&Порядок
Уже 5 млрд рублей на систему утилизации мусора пообещали Новосибирской области
16/01/24 12:08
Бизнес Власть
На покупку апартаментов в Новосибирске потрачено более 1 миллиарда рублей
16/01/24 11:57
Недвижимость
Сотрудница УК заплатит 30 тысяч рублей за неочищенную лестницу в Новосибирске
16/01/24 11:02
Право&Порядок
Жители 87 многоквартирных домов остаются без тепла в левобережье Новосибирска
16/01/24 11:00
Власть Общество
Украденной картой рассчитался покупатель в магазине под Новосибирском
16/01/24 10:58
Происшествия
Новый дом нашли 83 бездомных кошки и собаки в Новосибирске
16/01/24 10:44
Общество
Жерар Депардье откроет свой ресторан в формате необистро в Новосибирске
16/01/24 10:37
Общество
У новосибирцев вырос интерес к работе в сельском хозяйстве
16/01/24 10:14
Бизнес
В новосибирский «Локомотив» перешел болгарский волейболист Денис Карягин
16/01/24 9:49
Спорт
Голую вечеринку в клубе планируют провести в Новосибирске
16/01/24 9:44
Общество
Сразу два чиновника Минкульта ушли в отставку в Новосибирской области
16/01/24 9:34
Культура Отставки и назначения
Экс-сотрудник ТрансКонтейнера получил 5 лет за коммерческий подкуп в Новосибирске
16/01/24 9:09
Бизнес Право&Порядок
На качество содержания трассы «Байкал» пожаловались перевозчики из Новосибирска
16/01/24 8:52
Бизнес Транспорт
Медиафасады и видеоэкраны на зданиях разрешат устанавливать только на окраинах Новосибирска
15/01/24 18:29
Бизнес Власть Город
Мужчина убил кота из-за ссоры с женой под Новосибирском
15/01/24 18:05
Общество Право&Порядок
Более 9 млн пассажиров за 2023 год обслужил аэропорт Толмачево в Новосибирске
15/01/24 17:53
Транспорт
Карту опасных мест пребывания несовершеннолетних создадут в Новосибирской области
15/01/24 17:45
Город
Бухгалтер обманула Минобороны почти на 2 миллиона под Новосибирском
15/01/24 17:37
Право&Порядок
Популярное
Кто сможет выйти на пенсию в 2024 году
16/01/24 12:06
Храп увеличивает риск развития инфаркта и инсульта
16/01/24 10:41
Как не стать жертвой аферистов, которые научились подделывать голоса
15/01/24 17:54
Депутат призвал исключить вазэктомию из перечня медуслуг
15/01/24 15:08
Медики назвали причину хронической усталости у пожилых людей
15/01/24 10:26
В каких случаях могут отказать в начислении пенсии, рассказал эксперт
15/01/24 9:37
Новости компаний
Пользователи ВТБ Онлайн вдвое чаще используют биометрию для входа
28/12/23 11:34
Взаимодействие с банковским сообществом
28/12/23 10:49
Спрос на противовирусные препараты вырос на 65%
27/12/23 12:10
2023 году «Ростелеком» обеспечил связью вдвое больше поселков Новосибирской области
26/12/23 14:59
В декабре мошенники усилили активность под видом сотовых операторов
25/12/23 10:56
Опубликован рейтинг лучших мобильных банковских приложений в России для частных лиц
25/12/23 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2024
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска