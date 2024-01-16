Жители 87 многоквартирных домов остаются без тепла в левобережье Новосибирска

Жители 87 многоквартирных домов Кировского и Ленинского районов Новосибирска с 11 января остаются без тепла. Об этом на аппаратном совещании в мэрии доложил начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.

— На контроле всего по левому берегу находится 87 многоквартирных домов: 50 — в Кировском районе и 37 домов — в Ленинском районе. Там ведется постоянная регулировка. На всех остальных объектах, а в зону общения попало практически 2400 многоквартирных домов, работа уже выполнена, — доложил он.

По его словам, во время аварии 11 января на ТЭЦ-2, ТЭЦ-3 и Кировской районной котельной произошло резкое падение давления.

— Так как это была ночь, управляющие компании не смогли оперативно отреагировать на падение давления, на слив домов. Дома, по факту, слились в дефект. Получилось так, что при дальнейшем запуске уже 11, 12 числа, когда система начала разворачиваться, произошло резкое завоздушивание системы отопления, — отметил Дмитрий Перязев.

На помощь управляющим компаниям СГК и МУП «Энергия» выделили 13 бригад. Они помогают перезапускать системы отопления в многоквартирных домах.

— В планах на сегодняшний день завершить полностью постоянную регулировку, отогрев отдельных стояков, чтобы нормализовать полностью систему отопления потребителей. За вчерашний день мы получили 610 обращений по левому берегу по качеству теплоснабжения. Это уже значительно меньше, безусловно, чем 12-14 числа, когда количество обращений доходило до 1500-1800, — добавил начальник департамента энергетики.

По словам исполняющего обязанности мэра Олега Клемешова, управляющие компании «СПАС-Дом», «Домовой», «Служба заказчика ЖКХ Ленинского района» «показали неспособность к работе в авральных условиях».

— По сути, управляющим компаниями приходится переставлять ноги. Это нужно делать до момента ликвидации. Продолжаем эту работу. За департаментом основной контроль. Чтобы управляющие компании по 10 раз не возвращались на одни и те же дома. Нет у нас сегодня такой роскоши. Работаем с управляющими организациями с грамотным распределением всех имеющихся сил. Задача — за сегодняшние сутки последствия аварии устранить, — отметил он.

Ранее редакция сообщала, что пятые сутки в Новосибирске устраняют последствия коммунальной аварии.