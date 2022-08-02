Рекомендации налоговой службы по использованию ключей электронной подписи

УФНС России по Новосибирской области предостерегает от передачи ключей электронной подписи посторонним лицам. С электронной подписью организации или индивидуального предпринимателя мошенники могут оформить на них кредит, сделать банкротом, а также получить налоговые вычеты от лица организации. Кроме того, юридическое лицо могут перерегистрировать на имя злоумышленника, имущество организации или ИП может быть передано кому-либо без ведома налогоплательщика, он может стать номинальным руководителем фирмы-однодневки и понести ответственность за её противозаконную деятельность.

Региональное Управление ФНС России напоминает, что с 1 января текущего года квалифицированные сертификаты ключа проверки электронной подписи (КСКПЭП) выдаются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и нотариусам только Удостоверяющим центром ФНС России и доверенными лицами УЦ ФНС России.

Электронную подпись аккредитованного коммерческого УЦ можно использовать до окончания срока действия, но не более чем до 31 декабря 2022 года.

Электронная подпись (ЭП) – это электронный документ или информация в электронном виде, подтверждающие достоверность, целостность и авторство подписываемого в электронном виде документа.

Квалифицированная электронная подпись нужна для того, чтобы придать документу юридическую значимость, то есть статус оригинала. Такой подписью подписывают налоговую отчетность, счета-фактуры, акты, накладные и иные документы.